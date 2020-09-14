國民黨智庫：美豬進口市佔率20%至30%　 國內年損恐達150億

▲國家政策研究基金會14日舉行記者會探討美豬議題。（圖／國民黨智庫提供）

記者蕭羽耘／台北報導

因應美豬開放，蔡政府日前宣布撥款新台幣100億元的「養豬產業基金」；國民黨智庫基金會召集人林祖嘉14日表示，若未來在台灣的美豬市佔率達到20%至30%，國內豬農每年農損將達新台幣150億以上，政府設立的百億基金根本不夠用。

針對美豬開放等議題，國政基金會14日舉行記者會，由林祖嘉主持，並邀請前農委會主委陳保基、立委賴士葆、台灣大學國際企業學系副教授盧信昌等人共同出席。

農委會2016年評估指出，開放萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）美豬將衝擊我國豬肉產業143億元，而農委會日前先是祭出百億元基金，且不排除日後再加碼。

林祖嘉提出，根據2017年統計，台灣每人每年平均消費5.9公斤牛肉，每年平均消費36.5公斤豬肉，豬肉每年產值超過755億元，佔農業13.9%，佔畜牧業46.1%。如果美豬進口市佔率達到20%到30%，我國豬農每年損失可能會超過150億元，100億元的豬肉基金根本不夠用。

林祖嘉質疑，面對台美自由貿易協議(FTA)或雙邊貿易協定(BTA)談判，台灣須面臨服務業開放、美國將可來台設立醫院、律師及會計師也可來台執業，質問台灣準備好了嗎？他要求政府與人民充分溝通，不能黑箱作業。

至於高度爭議性的內臟開放問題，盧信昌認為，美國一整隻豬的價格約只有60到80美金，而台灣全豬拍賣價格約在6000到8000台幣，有高達4倍差距。

盧信昌說，主要原因在於美國人不吃豬內臟，所以價格低，反觀在台灣，豬整隻都有用途，可以想見在利之所趨之下，美國不值錢的豬內臟未來將會大舉進軍台灣市場，衝擊台灣養豬產業。

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