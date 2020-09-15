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武界壩奪4命！專家曝溪水暴漲「4大前兆」：聞到這味道要跑了

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▲武界壩露營現場在大水退去後，滿目瘡痍。（圖／ETtoday資料照）

▲武界壩露營現場在大水退去後，滿目瘡痍。（圖／ETtoday資料照）

記者崔子柔／綜合報導

南投縣仁愛鄉武界栗栖溪河床13日凌晨有2家庭共5人被溪水沖走，疑似因遇上武界壩無預警洩洪，共釀成4人死亡。就有專家整理出「4大溪水暴漲前兆」，希望民眾能多加注意，避免再發生此類憾事。

臉書粉專「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」昨（14）日發文指出，「造成死因的『無預警溪水暴漲』雖然並非常見的天氣變化所造成，而是由於台電大觀電廠管理鄰近的『武界壩』閘門意外洩洪所致」，但許多民眾喜歡在夏季到山區的溪（河）戲水遊憩消暑，「溪水暴漲」所造成的死傷或事件也非新聞事件的稀客，因此再次整理出關於「台灣溪河特性、規劃前及旅程中務必留意或確認的重點」，希望民眾在放鬆之餘要先掌握寶貴生命。

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粉專提出4大點溪邊露營行程規劃重點，以及4大溪（河）水暴漲前兆，行程規劃時應注意「近日天氣狀況，尤以規劃在天氣不穩定的夏季時」、「溪邊紮營時（遠離河床之平坦地貌），熟悉當地地形，並應先規劃避難路線」、「切勿在河川內沙洲或河床流域紮營」、「山區溪河是否過深，留意溪水衝擊力。（一般水深30公分以上溪水的衝擊力就可能發生危險）」。

▲▼ 。（圖／翻攝自粉專／停班停課最新通知 Taiwan Alerts）

▲粉專整理出4+4大項重點。（圖／翻攝自粉專／停班停課最新通知 Taiwan Alerts）

4大溪（河）水暴漲徵兆包括「發生地震後或大雨時，溪水突然變少」、「溪水中出現流木或有流木的味道」、「看到溪水變色變黃、水中有大量殘枝樹葉，且水面忽然上昇」、「上游山區烏雲密佈或聽到上游山區雷聲，即位於上游的降雨可能造成下游洪水」。

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