　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普室內舉辦千人造勢活動　州長防疫禁令被無視：魯莽且自私

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普在內華達州不顧集會禁令，仍舉行超過千人的造勢活動。（圖／路透）

▲川普在內華達州不顧集會禁令，仍舉行超過千人的造勢活動。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國總統川普13日在內華達州舉行三個月以來首次室內集會，與數千名支持者一起共度造勢晚會，再次暗諷對手拜登的精神問題，並重申他的競選初衷，卻遭到輿論譴責違反州內的集會禁令，引發新冠肺炎感染潮的風險。內華達州州長批評，這是「魯莽且自私」的行為，將生命置於危險之中。

根據《CNN》的報導，這次活動辦在內華達州的亨德森市，在Xtreme Manufacturing企業的一座工廠舉行，儘管有「鼓勵」所有參加者在入場前都需接受體溫檢測和戴上口罩，仍然明顯違反內華達州限制50人以上集會的禁令。

內華達州州長西索拉克（Steve Sisolak）在推特上表示，總統似乎已經忘記了這個國家仍處於大流行之中，「這是對每一位遵守規定、做出犧牲、以他人為先的內華達州民眾的侮辱，也是對我們最近才取得的進展的直接威脅，可能就這麼讓我們一敗塗地。」

▲▼川普在內華達州不顧集會禁令，仍舉行超過千人的造勢活動。（圖／路透）

▲原本「讓美國再次偉大」的標語成為「讓美國繼續偉大」。（圖／路透）

川普在集會活動中甚至向民眾高喊，「告訴你們的州長：開放內華達州！」隨即被支持者的歡呼聲以及掌聲給淹沒。亨德森市政府警告，如果民眾違反室內集會或超過50人聚集禁令，可能面臨500美元的罰款。

現年60歲的川普支持者菲洛梅納（Filomena McGuigan）表示，「這是我們的第一修正案，是我選擇的權利。這不是專政而是共和國，我們有權做自己，並承擔一切風險。」

另一名支持者海克特（Kyle Hackett）認為，「我想去『參與活動』是我做為一個美國人的權利。如果我感染新冠了，那也是我行動的後果，所以我也樂意承擔的起這個風險，並度過今天這個美好時光。」

▲▼川普在內華達州不顧集會禁令，仍舉行超過千人的造勢活動。（圖／路透）

▲多數到場支持川普的民眾仍沒有戴上口罩，可能讓造勢活動成為「超級傳播事件」。（圖／路透）

川普並非第一次在大流中辦造勢活動而引起爭議，6月份在奧克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）舉行的室內集會就曾飽受批評。這場6200人的活動舉行兩周後，塔爾薩就爆發了嚴重了感染潮，且多名競選人員和特勤局特工都被檢測出新冠確診。

拜登競辦發言人格溫（Mike Gwin）13日聲明，「如果川普關心要抑制病毒，和在乎它的支持者的安全的話，就不會舉行這樣的活動了。但川普不在乎，所以他還是會辦。每一次的集會都變成一場『超級傳播事件』。這是在提醒美國人民，即使在將進20萬人喪生和無法估量的經濟損失後，他仍然不看重這場嚴重的大流行，也對阻止新冠仍然毫無計畫。」

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／朱雪璋現身了！　「全身防護裝」機場狼狽快閃
汪小菲「酒吧摟長髮妹」互加微信被抓包！　深夜連發3文喊話大S
美E-2C預警機降落航母失敗！　撞到「掛導彈」戰鬥機
快訊／遭網友撻伐　公視台語台4聲明向樂天道歉
武界壩倖存女LINE求救曝光！　訊號差對話斷斷續續
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金與正推幼稚園「偉大教育」新課程　需花1小時學習金正恩童年

反川普大將彭博豪砸1億美元　助拜登奪下佛羅里達州

贖罪日防疫　以色列實施3週全國性封鎖

加州野火奪33人命　低濕度強風吹釀「大規模死亡」隱憂

越線「正面對撞」南韓高一生盜駕照租車　深夜狂飆釀3死

前總統私生孫挖墳開棺要驗DNA　不爽被當透明人！家屬批：作秀

川普室內舉辦千人造勢活動　州長防疫禁令被無視：魯莽且自私

LIVE／「令和大叔」菅義偉將任日本首相　17：00發表談話

菅義偉接棒安倍！任官房長官「7年8個月」坦言：好幾次想辭職

苦等28年！老爸用這張卡片向他復仇成功　兒感嘆：報應啊…

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

眼鏡男YouBike上國道超淡定！　悠閒騎路中央3公里...網：不要命

驚悚畫面曝光！休旅車高速逆向　衝撞9車3人傷...一旁路人全嚇傻

小時候誤解台灣人生活水深火熱 大陸媽遊台後超震撼：深受感動

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

金與正推幼稚園「偉大教育」新課程　需花1小時學習金正恩童年

反川普大將彭博豪砸1億美元　助拜登奪下佛羅里達州

贖罪日防疫　以色列實施3週全國性封鎖

加州野火奪33人命　低濕度強風吹釀「大規模死亡」隱憂

越線「正面對撞」南韓高一生盜駕照租車　深夜狂飆釀3死

前總統私生孫挖墳開棺要驗DNA　不爽被當透明人！家屬批：作秀

川普室內舉辦千人造勢活動　州長防疫禁令被無視：魯莽且自私

LIVE／「令和大叔」菅義偉將任日本首相　17：00發表談話

菅義偉接棒安倍！任官房長官「7年8個月」坦言：好幾次想辭職

苦等28年！老爸用這張卡片向他復仇成功　兒感嘆：報應啊…

郭碧婷懷孕不來台陪產？　向佐親揭「背後原因」

工地2F墜下！2鋼筋直插「貫穿胸肺」　他幸運逃死還意外揪出肝癌

金與正推幼稚園「偉大教育」新課程　需花1小時學習金正恩童年

銀髮商機當道！日勝生三芝樂齡宅將進場　租售並行「價格保密」

外交部祝賀日本准首相菅義偉：他過去曾表明支持台灣參與WHO

快訊／朱雪璋現身了！遭上銬押解執行…「拖鞋+短褲」機場狼狽快閃

反川普大將彭博豪砸1億美元　助拜登奪下佛羅里達州

小雪微露溝襯珍珠項鍊　亮私藏的MIKIMOTO讚經典

新北市U12少棒開幕　全國24強隊同場較勁

中秋雙十連假！葛瑪蘭全票最低81折...買台鐵聯運票也划算

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

國際熱門新聞

iPhone 12最新開賣時間曝光　「最後預購日期」出爐

愛妻哥幫買衛生棉　遭羞辱「爬回車上爆哭」

即／菅義偉當選自民黨魁！將成新任日本首相

62歲寡婦閃嫁28歲尪　新郎樂歪

歐中峰會前夕　德大報：中國年代已結束

他包辦「頭獎+二等獎」　每年躺著爽領858萬

洛杉磯2警遭爆頭　川普痛罵槍手「畜生」

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

全球單日30萬7930例創新高！3國「貢獻18萬」

他新婚15天自殺！嫩妻崩潰3樓跳下

稱新冠是「懲罰同性婚姻」　烏克蘭主教確診

6惡犬包圍　男遭分食爆血慘死

病毒來自實驗室　疫苗未來恐無效

7年暴增43倍！他照X光「嘴塞300顆牙」

更多熱門

相關新聞

幼稚爸苦等28年　成功報復兒子

幼稚爸苦等28年　成功報復兒子

美國一名男子近來歡度42歲生日，收到父親的生日賀卡意外發現，那張卡片竟然是自己28年前送給對方的，只見卡片上面寫著，「嘿！大家他已經42歲囉，不過當然沒人會在意的吧？」，沒想到童年不懂事開的玩笑，如今報復到自己，讓他好氣又好笑。

川普喊「要變邪惡」　CNN：享受分裂者角色

川普喊「要變邪惡」　CNN：享受分裂者角色

美駐中國大使傳換人　陸外交部回應

美駐中國大使傳換人　陸外交部回應

CNN：美國駐中大使離職

CNN：美國駐中大使離職

川普怕了！　親吻訣別梅蘭妮亞

川普怕了！　親吻訣別梅蘭妮亞

關鍵字：

北美要聞川普拜登總統大選內華達州

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文

狄鶯直播哭了！喝茫脫序：休想搶走我老公

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

Keanna罕見鬆口35年隱疾！

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

即／無預警放水釀3死　台電技術員10萬交保

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

水面浮起一雙腿　警水底發現鐵簍裝人頭

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　韓國瑜關閉即時災情連結

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

星巴克最推「這杯」　網：找不到更好喝的

機車老闆一看「輪胎」秒跌坐　網：職業級

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

更多

最夯影音

更多
違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播
傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面