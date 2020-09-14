川普室內舉辦千人造勢活動　州長防疫禁令被無視：魯莽且自私

▲川普在內華達州不顧集會禁令，仍舉行超過千人的造勢活動。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國總統川普13日在內華達州舉行三個月以來首次室內集會，與數千名支持者一起共度造勢晚會，再次暗諷對手拜登的精神問題，並重申他的競選初衷，卻遭到輿論譴責違反州內的集會禁令，引發新冠肺炎感染潮的風險。內華達州州長批評，這是「魯莽且自私」的行為，將生命置於危險之中。

根據《CNN》的報導，這次活動辦在內華達州的亨德森市，在Xtreme Manufacturing企業的一座工廠舉行，儘管有「鼓勵」所有參加者在入場前都需接受體溫檢測和戴上口罩，仍然明顯違反內華達州限制50人以上集會的禁令。

內華達州州長西索拉克（Steve Sisolak）在推特上表示，總統似乎已經忘記了這個國家仍處於大流行之中，「這是對每一位遵守規定、做出犧牲、以他人為先的內華達州民眾的侮辱，也是對我們最近才取得的進展的直接威脅，可能就這麼讓我們一敗塗地。」

▲原本「讓美國再次偉大」的標語成為「讓美國繼續偉大」。（圖／路透）



川普在集會活動中甚至向民眾高喊，「告訴你們的州長：開放內華達州！」隨即被支持者的歡呼聲以及掌聲給淹沒。亨德森市政府警告，如果民眾違反室內集會或超過50人聚集禁令，可能面臨500美元的罰款。

現年60歲的川普支持者菲洛梅納（Filomena McGuigan）表示，「這是我們的第一修正案，是我選擇的權利。這不是專政而是共和國，我們有權做自己，並承擔一切風險。」

另一名支持者海克特（Kyle Hackett）認為，「我想去『參與活動』是我做為一個美國人的權利。如果我感染新冠了，那也是我行動的後果，所以我也樂意承擔的起這個風險，並度過今天這個美好時光。」

▲多數到場支持川普的民眾仍沒有戴上口罩，可能讓造勢活動成為「超級傳播事件」。（圖／路透）



川普並非第一次在大流中辦造勢活動而引起爭議，6月份在奧克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）舉行的室內集會就曾飽受批評。這場6200人的活動舉行兩周後，塔爾薩就爆發了嚴重了感染潮，且多名競選人員和特勤局特工都被檢測出新冠確診。

拜登競辦發言人格溫（Mike Gwin）13日聲明，「如果川普關心要抑制病毒，和在乎它的支持者的安全的話，就不會舉行這樣的活動了。但川普不在乎，所以他還是會辦。每一次的集會都變成一場『超級傳播事件』。這是在提醒美國人民，即使在將進20萬人喪生和無法估量的經濟損失後，他仍然不看重這場嚴重的大流行，也對阻止新冠仍然毫無計畫。」