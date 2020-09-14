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台南70家藥局加入「失智友善藥局」行列　民眾可尋求藥師協助

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▲台南市今年有70家社區藥局及400位藥師成為失智友善藥局和友善天使，一起來協助守護市民的健康。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市今年有70家社區藥局及400位藥師成為失智友善藥局和友善天使，一起來協助守護市民的健康。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局為建構更密集失智友善網絡，提升社區藥局藥師對失智症瞭解，及為失智長者用藥安全把關，同時也能在失智者走失時提供適時協助、協助其找到回家的路，特邀請社區藥局及藥師加入失智友善組織、天使，9月份共有70家社區藥局及400位藥師成為失智友善藥局和友善天使，一起來協助守護市民的健康。

失智者大多為長者，長者常因慢性疾病或是身體機能退化而使用較多用藥，因此，重複用藥及藥物整合等問題是照護失智長者的重要問題之一，社區藥局為長者常去的場所之一，故社區藥局在守護失智長者的健康上更是扮演重要角色。

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台南市藥師公會理事長吳振名表示：失智症在已開發國家中佔死亡率的第4名，失智症報告預估全球超過2500萬人罹患老人失智症，台灣至少有8％老人有此疾病，加上65歲前發病共約27萬人，一般在診斷罹患失智症後5-12年死亡，已成為未來健康照護的重大包袱與威脅。

吳振名也說根據世界衛生組織全球失智症報告，2005年每7秒增加一位失智症病人，2012年每4秒增加一位，另外，根據衛生福利部的調查，全台65歲以上長者，將近四分之一有認知功能障礙，因此，政府近年來積極在於失智症的防治。台南市的藥師除了守護民眾的用藥安全，在於公衛的付出貢獻亦不落人後，除了因新冠肺炎疫情協助政府代售實名制口罩而廣被民眾認識以外，之前就有多家藥局加入失智友善藥局的行列，也有多位藥師是失智症防治宣導衛教講師，今年更是擴大招募，以讓服務的層面更廣、使受惠的民眾更多。

從事長照服務多年的台南市藥師公會常務理事陳寶惠也說，2018年台南市罹患失智症的人數約有2萬人，年輕型約有1000人，失智症的患者主要是大腦皮質下區域功能產生障礙，患者多數不知道自己生病了，及早就醫有助於進一步診察了解，診斷為失智症患者甚至可以申請重大傷病卡，民眾對於該到哪些醫院就醫或不清楚該掛號哪個科別來作失智症的鑑定，都可到貼有「失智友善藥局」標誌的藥局向藥師詢問請教。

陳寶惠也說年輕型的失智症很多都是長期酗酒引起的；老人跌倒易發生硬腦膜下出血而形成「老番癲」失智症的風險；吃素的人容易缺乏維他命B12、葉酸，因此，吃素的人也要適時補充維他命B12和葉酸才能減少發生失智症的風險。

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