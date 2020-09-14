台南豆花伯笑了！神秘高雄女「北上包單」掃160杯：讓他休息4天

▲88歲永康阿伯每天出門賣豆花。（圖／翻攝自台南爆料公社）



記者柯振中／綜合報導

台南市永康區一名88歲阿伯為了營生，每天早上出門賣豆花，日前卻有客人點了「嫌貴不買」，行為引起社會震驚，連市長黃偉哲也上門關切。不過，經過多天的風風雨雨，豆花伯終於露出笑臉，原來是有人一口氣包下了160杯豆花，讓阿伯可以好好休息。

台南一名女子在臉書社團「台南爆料公社」中爆料，她5日逛台南某市場時，看見阿伯推著餐車賣豆花，因此上門捧場，把剩下的豆花全包，讓阿伯回家休息。沒想到阿伯裝杯到一半，突然從旁邊拿出已經裝了半杯的豆花，讓她感到不妙，連忙詢問「那半杯是昨天的嗎？還是哪來的？」

沒想到，阿伯的回答讓她十分心疼，原來是有人點了一杯豆花，都已經開始製作，問了價格才「嫌貴不買」，而且一杯只要20元。受到惡意落跑客人的影響，女子決定上網PO文，希望大家「不要惡整阿伯」。

▼阿伯一杯豆花賣20元，竟有客人嫌貴，點完之後落跑。（圖／翻攝自台南爆料公社）



這件事情引起社會熱議，許多民眾發起「新台幣下架」的活動，買爆阿伯豆花，市長黃偉哲也親自到阿伯的住處，把一天份的豆花全部買下來。不過，近日又有網友在網路上嗆聲，當時故意落跑「就是我做的」，而且表明自己慣犯的身分，警方也因此介入調查。

經過初步調查，警方發現，自稱點完落跑的帳號上個月才創辦，先前館長中槍時，也曾揚言「處理館長老婆」，還盜用中部某學生的大頭照，目前新北、台中、台南的警方都在追人。

不過，根據TVBS報導，近日阿伯終於露出笑容，原來是有名神秘的高雄女子「包單」，訂購了160杯豆花，等於是阿伯4天的產量，讓阿伯週二到週五都不用出門做生意，可以在家好好休息。

▼黃偉哲得知事件，也到阿伯家中關切，包下當天所有豆花。（圖／記者林悅翻攝）

