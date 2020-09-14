人渣醉男撞車落跑...5分鐘後闖紅燈釀1死2傷　網轟：肇逃害死人

記者林悅／台南報導

台南市永康區台39線與歸仁區西埔一街821巷口，9月13日晚上發生汽車與機車車禍命案，造成機車1死2傷，駕駛人張姓男子，在現場被家屬追打，幸被警消架開，14日張男被移送台南地檢署偵訊，但網路卻傳出張男案發前5分涉嫌肇逃，歸仁分局指出，接獲民眾報案肇事逃逸，經查證肇逃車輛與張男所駕是同一部車。

▲肇事的張姓男子被警方依過失致死等罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局指出，49歲張姓男子駕駛自小客車沿台39線外側車道由南往北直行時，適與沿西埔一街821巷東向西直行由39歲曾姓女子駕駛之機車發生碰撞而肇事，機車尚搭載2名乘客，分別是3歲劉姓男童及9歲劉姓女童，3人被強大撞擊力撞飛，機車還因而起火。

車禍導致曾姓騎士及劉姓男童現場無生命跡象，劉姓女童（左大腿封閉性骨折、多處撕裂傷，意識清醒），3人由救護車分送永康奇美醫院及成大醫院急救，其中曾姓女騎士送成大醫院搶救仍宣告不治，劉童經奇美醫院搶救有恢復心跳，目前正住院觀察，但仍有生命危險。

案發後，小孩的舅舅趕到現場，氣得要追打當時在現場待救護的張男討公道，遭救護員及警消人員勸阻，並將兩人隔開，避免衝突擴大。張男頭部受傷送衛福部新化醫院救治，經醫院抽血檢驗酒精濃度，經換算超標，涉嫌酒駕。

警方初步調查，張男駕自小客車行經設有號誌管制路口，涉嫌酒駕、闖紅燈情事，全案偵訊後依刑法第185-3條等罪嫌，張男移送台南地檢署偵辦。

惟本案傳出案外案，傳出有網友指證：「該部肇事車輛，在他開車停等紅燈靜止時，有滑前撞上他的車，他正下車要查看，對方馬上倒車左切闖紅燈直行逃逸，13日案發後有去派出所報案，14日有警察跟他說是這輛車闖禍撞死人」，網友表示「對方沒有肇事逃逸，就不會害死人了」。

▲歸仁分局則指出，經清查13日晚上有民眾向該分局媽廟派出所報案，發生A3車禍，對方涉嫌肇逃，經深入追查釐清，查出該部肇逃車輛，就是張姓男子所駕車輛。（圖／記者林悅翻攝）

永康分局對此表示，永康分局未接獲有民眾相關「肇逃」報案。現場交界處的歸仁分局則指出，經清查13日晚上有民眾向該分局媽廟派出所報案，發生A3車禍，對方涉嫌肇逃，經深入追查釐清，查出該部肇逃車輛，就是永康分局該起車禍命案中，張姓男子所駕駛之車輛，將提供檢方偵辦。

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