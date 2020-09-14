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國會下議院「堅持照常開議」　結果印度17議員確診新冠肺炎

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▲▼印度孟買防疫人員正在採集民眾檢體樣本。（圖／路透）

▲印度防疫人員正在採集民眾檢體樣本。（資料照／路透）

文／中央社記者康世人新德里1專電

在印度新冠肺炎疫情持續攀升及一些國會議員反對之下，國會下院今天仍然開議，但開議前強制對議員進行檢測，結果有17名國會議員感染新冠肺炎，其中有12人是執政黨議員。

此外，印度人報（The Hindu）報導，國會上院也有超過7名國會議員檢測2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）呈現陽性。

印度國會下院今天開議，但為控制疫情不要在國會殿堂傳播開來，強制所有國會議員於昨天和今天接受檢測，結果有17名國會議員呈現陽性，感染新冠肺炎。

根據資深官員向印度人報透露，其中以執政的印度人民黨（BJP）最多，高達12人，青年、勞工與農人大會黨（YRS Congress）有2人感染，濕婆神軍（Shiv Sena ）、德拉維達進步聯盟（DMK）和國家民主黨（Rashtriya Loktantrik Party）各有1名國會議員感染新冠肺炎。

高舉印度教至上旗幟的印度人民黨，包括總理莫迪和北方省省長阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath）在內的政治人物，只要遇到與印度教有關的事務，大多無視防疫規定舉辦或出席大型集會，成為高危險群。

甚至還有印度人民黨西孟加拉省主席高許（Dilip Ghosh）9日在集會上向支持者宣稱「疫情已經結束了」，還要大家多吃牛糞、喝牛尿等摻雜印度教的民間迷信觀念，來對抗新冠肺炎。

此外，國會上院也有超過7名國會議員感染新冠肺炎，其中包括執政的印度人民黨和最大在野黨國大黨各有2人，特倫甘納民族黨（Telangana Rashtra Samithi）、小老百姓黨（Aam Aadmi Party）各有1名國會議員染上新冠肺炎。

由於印度疫情持續惡化，在印度各黨派討論國會開議時程時，就有許多國會議員反對現在開議，但因執政黨占有多數，仍決定從今天起開議，但已有包括國大黨領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandh）等多名政黨領袖表明，因疫情關係不會出席國會這個會期的會議。

與印度國會決定開議要議員出席不一樣，印度最高法院多數律師在擔心疫情下，都透過視訊出庭。印度時報（Times of India）報導，以新德里為例，有高達94%的高等法院律師選擇以視訊出庭；且新德里的7個地方法院律師到法庭出庭率僅為13%。

德里首席法官巴特爾（D N Patel）和其他資深法官12日也鑑於首都疫情惡化，就決定把實體法庭從5個減為3個。

截至今天中午的統計顯示，印度累計新冠肺炎病例達到485萬887例，死亡人數達到7萬9784人，是全球第二大重災區；若以印度每天新增7到9萬病例的速度來看，很快就會突破500萬例。

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