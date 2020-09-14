檢調盯上武界壩放水「關鍵16分鐘」　全力追查奪走4命真相

▲武界壩放水應變時間有「關鍵16分鐘」，過程中發生什麼事將是檢調釐清重點。（圖／台電提供）



記者林彥臣／綜合報導

南投武界壩無預警放水，奪走於栗栖溪河床野外露營的4條人命，台電內部初部研判為傳輸電纜電路絕緣不良，導致6號閘門異常開啟。然而南投檢調直指放水時間長達31分鐘，其中關鍵的反應時間「長達16分鐘」，過程發生什麼事，將是釐清重點。

12日凌晨4時12分武界壩6號閘門發生異常開啟，亮燈9分鐘，至4時21分低水位警報響起，值班的蘇姓人員才發覺，又過了7分鐘，到4時28分閘門才開始關閉，這中間等於已經經過了16分鐘才開始應變，直到4時43分才完全關上，期間放水時間長達31分鐘。

南投地檢署13日帶回當時在值班的蘇姓職員與負責閘門維修的徐姓課長，訊後將蘇姓職員以涉嫌過失致死10萬元交保。主任檢察官吳錦龍14日表示，蘇姓人員在發覺閘門故障及後續通報，乃至示警環節都有明顯疏失，因此以10萬元交保。

▲武界壩放水釀四死，家屬重返現場招魂。（圖／記者鄧木卿翻攝）



據了解，電廠值班人員勤務編排以5人為1組，共分為4組，其中3組值班8小時，1組正常休假，以此照輪，其中4人在大觀電廠值班，1人在武界壩，蘇姓員工當時的值班時間為0時~8時。

台電強調，類似閘門異常自動開啟情形從未發生，武界壩依規定每半年均進行例行檢查，上次檢查日期為今年4月13日，當時電源及機械系統均無異常，全案

交由檢警進一步調查釐清。

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