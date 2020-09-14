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牙助狂換！老司機曝「生意興隆」祕法　過來人嘆：這2件事很辛苦

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▲牙助,牙科（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲牙助的工作繁雜。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

幾乎每間牙醫診所都會聘請牙醫助理（簡稱牙助），他們的工作內容廣泛，其中包含備診、跟診、收診。不過一名網友日前就發現，有些診所的牙助似乎時常換人，但是好不容易才訓練好牙助，卻又要換新人，不是會一直出現業務斷層嗎？「牙助一直換，是不是表示牙醫診所有問題？」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「牙助一直換是不是牙醫診所有問題」為題發文，他近期發現診所內的牙助時常更動，可是診所好不容易才完成訓練、牙助也好不容易熟悉自己的業務，這樣頻繁的更動不是反而會造成業務斷層嗎？

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原PO感到不解，如果一直聘請新人，診所就要一直重新教導，為什麼不乾脆長期聘用已經熟悉業務的牙助呢？還是其實牙助一直換，就是象徵著診所有著什麼不為人知的問題呢？

▲▼原PO好奇為什麼牙助的流動率這麼高。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO好奇，為什麼牙助的流動率這麼高？（圖／翻攝自PTT）

想不到貼文一出，網友幾乎全都歪樓回應，「因為不一直換的話，牙醫會視覺疲勞很麻煩」、「一直保持年輕妹子才是生意興隆的祕法」、「喜新厭舊」、「沒問題，只是在選妃」；也有網友正經答覆，「牙助這種職業本來就做不長」、「打工仔一直換正常吧」、「這流動率本來就高吧」。

據1111人力銀行的「面試經驗談暨工作甘苦談」頁面指出，牙助的工作見仁見智，有些人會覺得很累，但也有人很快就上手，不過要記住的東西真的很多，其中就包含器械和藥品的名稱、治療步驟等，同時也要判斷病人治療所需要的器械，有些認真的牙助還會做筆記，並在下班後背起來，而最辛苦的地方則是必須久站，常常一站就是一整天，並不像外界想的那麼輕鬆。

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