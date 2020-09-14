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泡麵當料理開店賣！他批「韓食=ㄆㄨㄣ」　網解密：韓國懂行銷

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▲▼韓式料理。（圖／取自pixabay）

▲原PO認為韓式料理上不了檯面。（圖／取自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

韓劇、K-POP在台灣掀起一股熱潮，連帶韓式料理也大舉進攻台灣，韓式餐廳近年越開越多間，在路上隨處可見。但有網友卻質疑，「韓食一點都不精緻，把泡麵當作一道料理開店賣，什麼料理都要加上辣醬」，價格還非常昂貴不合理，「韓國是不是成功把ㄆㄨㄣ行銷全世界？」

原PO在PTT板上發文，一開頭就表示，「我真的沒有要抵毀任何民族、任何國家」，但是韓式料理真的不能接受，沒看過有國家把泡麵當作一道料理開店賣，「吃什麼東西都要加辣，吃飯配辣醬、吃冷麵也擠辣醬、年糕也拌辣醬，這個國家雖強，但食物真的上不了檯面」，並直言這些食物根本就是「ㄆㄨㄣ」。

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貼文發出後，不少網友表示真的不好吃，「韓式拌飯就是便當用狗碗裝再攪成ㄆㄨㄣ」、「大概吃太多辣，味覺都壞光了」、「昨天看到韓國女生，把飯倒進去泡麵攪一攪說好好吃，我傻眼」、「一堆泡麵專門店絕對是最扯的」、「拌飯不就餿水」、「把成功領的噴桶打包差不多就是部隊鍋了」。

▲▼韓服示意圖,韓服,韓式文化,韓國傳統服飾,韓國,韓國文化,傳統服飾 。（圖／記者施怡妏攝）

▲韓國古裝劇獲得許多劇迷喜愛，許多人到韓國都會體驗穿韓服。（圖／記者施怡妏攝）

但也有不少人表示某些餐點很優質，「湯品我可以，但其他我也覺得不怎麼樣」、「韓食本來就不走精緻路線阿，但蔘雞湯、雪濃湯，還有烤肉真的好吃」、「只覺得炸雞跟海鮮煎餅好吃」、「韓國烤肉及石鍋拌飯不錯吃啊」、「炸雞還行，其他真的難吃」。

還有一名網友分析指出，「我觀察韓國這個國家一陣子了，韓國一直是用流行文化輸出，順便推廣食物，旅遊，語言，文化輸出這點台灣完全被按在地上磨擦，台灣美食王國但靠什麼推廣？韓國電影裡煮個泡麵，各國馬上一堆人學，還拍教學影片，沒了強大的韓樂，韓劇，電影，食物再好吃，文化再有趣都走不出世界。」

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