比特犬像炸彈！網轟正常人不會養　內行曝「解套妙招」：免淪獵物

▲比特犬並不是那麼容易駕馭，飼主務必繫好牽繩。 （圖／達志／示意圖）

記者曾筠淇／綜合報導

近日發生多起比特犬的攻擊事件，引發社會大眾對比特犬的負面觀感，許多人都認為飼主應該要盡好照顧責任，以避免愛犬發出攻擊，不過一名網友就表示，比特犬並不是那麼容易駕馭，形同「不定時炸彈」，就連主人也可能遭到無情襲擊；因此他就好奇，「養比特犬都是哪種人？」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「到底誰會想養比特犬這種不定時炸彈」為題發文，近期頻頻傳出比特犬攻擊人類及其他小狗的新聞，不少民眾也將比特犬視為「惡犬」，甚至希望能立法禁養。

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▲原PO好奇會養比特犬的大多是哪種人？（圖／翻攝自PTT）

雖然比特犬會攻擊人類，且有時情緒一上來，連照顧自己的主人也不會輕易放過；但是即便遭到比特犬的無情襲擊，依舊還是主人的愛犬，因此大部分的飼主仍願相信自己的毛小孩很乖、很聽話，堅持自己一定可以駕馭比特犬。而原PO就不明白，這些人怎麼能這麼充滿自信，「養比特犬都是哪種人？」

或許是受到近期負面新聞的影響，不少網友都留言回應，「應該要立法禁止養」、「罪犯和神經病」、「自私的人」、「在台灣，比特犬比殺人犯還可惡」、「蠍子、蜘蛛都有人養了」、「社會上也很多瘋婆子、潑婦罵街也有人娶啊」；不過也有人表示，「以前部隊士官長養過，對人還蠻乖的，遇到野狗就追」。

▲網友提供解套方法。（圖／翻攝自PTT）

此外，先前有人詢問「遇到比特犬或大型犬怎麼打？」當時就有網友給出建議，如果狗正在費力嘶吼，「千萬不能轉頭就跑」，因為這樣會讓犬類覺得「比牠弱」，進而當成是自己的獵物；因此如果遇到比特犬或大型犬時，除了盡量保持距離外，也可以用正常的行走速度離開，唯獨不能拔腿就狂衝。