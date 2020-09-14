11月選戰還沒贏！川普2024還想再選　擬提「協商」挑戰憲法限制

▲川普總統12日在內華達州明登市（Minden）的一場造勢活動上透露他2024年還想再連任。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

川普總統12日於內華達州的競選活動中表示，如果11月成功連任當選，將計劃「協商」2024年再次參選，因為他認為自己第一任任期遭到不當對待，「有資格」再多連任一次。根據美國憲法，同一位總統不得連任2次，因此川普此言一出，也遭到部分人士批評他根本不考慮憲法限制。

▲內華達州明登市（Minden）的造勢活動中許多支持者未依規定佩戴口罩。（圖／路透）

根據《每日郵報》報導內華達州明登市12日舉辦一場川普競選活動，現場數以百計的支持者大多沒有戴口罩，也沒有保持適當的社交距離，違反了內華達州的防疫法規。川普向現場群眾說，52天後我們將贏得內華達州，以及在白宮的四年連任，「在那之後，我們會進行協商的，對吧？因為根據我們受到的對待，我們大概有資格再獲得額外的四年。」

川普過去一再暗示，想要當超過八年的總統，雖然他也曾表示，說要努力連任兩屆以上的話，只是在開玩笑。然而，部份評論家感到擔憂，他們認為川普並不是在開玩笑，「他想要侵犯憲法的邊界。」

上個月，川普總統在威斯康辛州的集會上也發表了類似的言論，「我們將贏得勝利，然後在那之後，將再贏得額外的四年，因為他們暗中監視了我的競選，所以我們應該重做四年。」

▲川普認為自己第一任任期內的競選活動遭到不當監視、察探，因此有資格再多當4年總統。（圖／路透）

2018年11月，川普在一場籌款活動上讚揚，中國國家主席習近平廢除任期限制，「他現在是終身總統，我覺得很棒，也許哪天我們也得試一試。」遭到錄影而曝光後，川普對《FOX新聞》記者華萊斯（Chris Wallace）澄清，將不會透過修憲來尋求第三次任期。

川普對華萊斯說，「我認為八年的限制是一件好事，而不是壞事。」被迫證實不會再爭取多餘的四年任期。然而，此後川普卻一再收回這些承諾，認為自己在第一個任期內遭受了「不當對待」，因此該在白宮多待些時間。

▲川普總統12日在內華達州明登市（Minden）的競選造勢現場。（圖／路透）

內華達州12日的競選活動中，川普大部分的談話都在攻擊對手拜登，包含拜登沒有保護美國安全的能力、若他擔任總統會破壞美國經濟等批評。此外，還攻擊了2016年前民主黨對手希拉蕊的電子郵件事件，以及抱怨了前總統歐巴馬獲得了諾貝爾和平獎。

1951年，美國國會批准了憲法第22修正案，正式通過總統只能連任兩屆的限制。

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