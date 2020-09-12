老弟「輪流帶5妹子回家睡」　爸媽叮囑別揭穿...她怒：從小被寵壞

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友發文抱怨，老弟會輪流帶5個女生來家裡，當中包括正牌女友、前任、砲友等，由於家人特別叮囑，要她別大嘴巴跟那些女生說，所以她只好默默隱忍弟弟的誇張行徑，但又忍不住替女方不值。

女網友在校園論壇「zuvio」發文提到，老弟帶女友回來睡就算了，但他每個月都帶不同的女生，分別有女友、前女友、砲友A、砲友B、朋友C，總共5個輪流，「我弟真的是典型的渣男，我也唸過他好幾次，但爸媽都叫我不要管他。」

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旁觀一切的她相當佩服，弟弟怎麼能瞞過她們，而家人也提醒她，不要跟那些女生說，「畢竟是家裡最小的弟弟又是唯一的男生，從小就被寵慣了，也會跟父母大小聲，如果可以...我也想不顧親情去撕破他的臉，但這樣又變成我是家裡的背叛者。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pxhere）

女網友不禁苦惱，「真的不知道如何，還是就不要管我弟...讓他去？我朋友叫我不要多管閒事，但以女生的立場，如果我男友這樣騙我，我會很難過欸。」

對此，網友們紛紛回應，「跟女友講，其他不用，87%的可能會發現，其實對方早就知道了」、「很多如果是家中最小，又是唯一的男生，根本被寵到無法無天，我表弟就是，我阿嬤超寵」、「告訴他女友那個世紀大渣男」、「所以說家庭教育很重要，父母默許，兄弟姊妹不過問，朋友隔岸觀火，許多人的道德標準就越來越下降，而且還是不歸路，渣男渣女就此產生」、「用不經意的方式說出來，至少到時候真的被家裡人檢討，還有檯面上的藉口可以塘塞他們」、「沒事的...反正總有一天會發現的」。

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