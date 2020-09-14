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YouBike男上國道「騎路中央3公里」　戴耳機聽音樂悠閒運動35分鐘

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記者黃翊婷／綜合報導

有網友12日在臉書社團「爆料公社二社」PO出一段影片，只見一名男子戴耳機、騎著YouBike上國道，悠閒在中線車道一路狂騎3公里，讓路過的其他駕駛嚇了一大跳。幸好有熱心民眾幫忙通報國道警察，最終平安將人從汐止交流道帶下去，結束這場35分鐘的驚魂記。

眼鏡男YouBike上國道「悠閒騎路中央3公里」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲目擊者拍下陳男誤闖國道的身影。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社，下同）

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這位被封為「真人版兩津勘吉」的灰衣騎士是28歲的陳姓男子，影片中，他戴著耳機，疑似一邊聽音樂一邊騎腳踏車，但似乎沒有發現自己已經騎上國道一號內湖路段，甚至悠哉騎在中線車道，穿梭於呼嘯的車陣，把其他駕駛嚇了一大跳。還有乘客覺得這個畫面太不可思議，趕緊拿起手機回頭拍攝。

林姓目擊者向《東森新聞》表示，看到這一幕忍不住替腳踏車騎士捏一把冷汗，畢竟國道車多、速度快，非常危險，「感覺（陳男）好像是在聽音樂啦，有戴耳機，我也是第一次看到，是滿傻眼的。」

眼鏡男YouBike上國道「悠閒騎路中央3公里」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲陳男戴著耳機。

後來有熱心民眾幫忙通報，國道警察12日下午1時24分獲報，立刻出動警車，並在10分鐘內趕抵現場，引導陳男從汐止交流道離開國道，結束這場35分鐘的驚魂記。

事後陳男向警方供稱，是一時不小心才會騎上國道。不過，他一騎就是3公里，縱使不是故意的，行為卻已經觸法，警方後續將依道路交通管理條例第33條，對他開罰3000元至6000元的罰鍰。

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