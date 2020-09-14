11號颱將誕生？午後防雷雨彈　下波鋒面「明顯降溫」變天時間曝

▲本周是否會有颱風生成，氣象局指出，還要再觀察。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今年第11號颱風「紅霞」本周將誕生？氣象專家吳德榮表示，最新歐美模式持續模擬出周三至周五南海有熱帶擾動發展；周六、周日鋒面南下，此波結構較前一波強，鋒前鋒後的溫差也較大，北台降溫明顯、天氣轉涼，其他地區也略下降，至於降雨的程度則與熱帶擾動的外圍水氣略有關係，有不確定性，尚待進一步觀察。

中央氣象局預報員王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（14日）基隆北海岸及東半部地區水氣較多，整天有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區留意局部大雨。

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王品翔說，周二至周五吹偏東風、東南風，水氣稍微少一點，東南部及恆春半島有局部陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；周六、周日北部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今仍盛行東北風，迎風面北台灣雲量略多，北海岸及宜蘭地區易為有局部短暫陣雨；大氣不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，並影響部分平地，應注意較大雨勢。



吳德榮表示，周二至周五另一鋒面由華中移出，並逐漸南移至北部海面，台灣附近風向轉為偏南風；周二至周四各地天氣晴朗、中午微熱，高溫又升至36度以上，為「秋老虎」的天氣型態，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率；周五水氣增多，大氣不穩定，午後局部陣雨或雷雨的範圍擴大，有較大雨勢。

吳德榮提醒，周六、周日鋒面南下，此波結構較前一波強，鋒前鋒後的溫差也較大，北台降溫明顯、天氣轉涼，其他地區也略下降；至於降雨的程度則與熱帶擾動的外圍水氣略有關係，有「不確定性」尚待進一步觀察。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬出周四20時南海有熱帶擾動發展。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」專欄）





吳德榮說，最新歐洲模式及美國（GFS）模式持續模擬出，周三至周五南海有熱帶擾動發展，儘管模擬位置及強度略有差異，模擬的行徑皆向西北西，通過海南島或其南方海面，登陸越南，對台無直接影響；模式模擬在南海擾動之後，菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀的跡象，屬末期的模擬，需持續觀察。若屆時成颱，將是今年第11號颱風「紅霞」（Noul，北韓提供，日落時紅色的天空）。

至於本周是否會有颱風生成，王品翔指出，還要再觀察。另外，周末是否有鋒面影響？他分析，屆時北部、東半部水氣增加、天氣變差，且東北風稍微增強，目前不是很確定是東北風影響還是鋒面掃過去，似乎有鋒面接近，但具體接近時間和影響程度還要再觀察。