武界壩奪命31分鐘曝光！閘門1小時兩度故障　全開6公尺狂放水

▲台電蘇姓技術員交保。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃翊婷／綜合報導

南投仁愛鄉武界壩無預警放水，導致露營遊客3死1失蹤。事後台電對武界壩進行調查，發現6號閘門在13日清晨兩度異常開啟，從出現異常到值班人員完全關閉閘門一共花費31分鐘，這段「關鍵時刻」是否有人為疏失，是檢警目前需要進一步釐清的部分。

回顧整起事件經過，盧、賴兩家共6人13日結伴前往武界一線天溪床露營，不料武界壩無預警放水，導致溪水暴漲，將盧姓男子、盧姓少女、陳姓女子、賴姓男童及賴姓男子5人沖走；當時盧妻獨自睡在車上，幸運逃過一劫，賴男則自行游上岸脫困。經搜救後，已尋獲3人遺體，盧男仍下落不明。

事發之後，台電立即對武界壩進行調查，初步判斷疑似是6號閘門故障釀禍，導致閘門無預警開啟放水，來不及發布警報、通知下游居民遠離河床，不過，發電廠周邊水域禁止戲水，入口處也放置警告牌，兩家人可能是秘境跟風，才會直接在溪床違規露營。

▲盧妻爬上車頂躲過一劫。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

據了解，武界壩一共有11個閘門，事發當天清晨4時12分6號閘門突然異常開啟，值班人員4時28分發現，雖然立即採取強制關閉的動作，但閘門已經開啟達6公尺高，流水量約每秒208立方公尺，直到4時43分才完全關閉；然而，清晨5時8分的時候6號閘門再次異常開啟，這次值班人員在1分鐘內立即切斷電源，閘門只開了36公分就停下。

不過，閘門第一次異常開啟到完全關閉一共耗費31分鐘，這段時間內是否有人為疏失，檢警仍在調查當中。南投地檢署檢察官針對相關人等訊問後，認為值班的蘇姓技術員涉嫌過失致死，諭知以10萬元交保，並將證人徐姓課長請回。

至於盧妻指責「為什麼莫名其妙放水，然後又沒有廣播」，台電明潭、大觀發電廠廠長許宗源曾表示，雖然正常來講，放水前1小時會廣播，但案發地位置偏僻，若真的廣播其實也聽不到。

▼事發現場。

▼遭沖走的盧男依舊下落不明。（圖／南投縣消防提供，記者李忠憲翻攝）