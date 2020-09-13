快訊／家屬見屍崩潰！武界野營4人遭沖走...檢察官抵殯儀館相驗

記者陳以昇、柯沛辰／南投報導

南投仁愛鄉武界13日發生家庭露營遭溪水沖走，釀成3死1失蹤。稍早檢察官抵達南投殯儀館相驗，家屬認屍後泣不成聲，需要人攙扶。

目前盧男仍下落不明，但由於天色昏暗，搜救人員晚間7點宣布暫停搜救行動，將待隔天一早繼續搜救。

▲賴男家屬見屍崩潰，需要人攙扶。（圖／記者陳以昇攝）

▲檢警晚間抵達南投殯儀館。（圖／記者陳以昇攝）

這起意外發生在13日凌晨，盧、賴兩家共6人結伴出遊，前往武界一線天溪床露營。不料武界壩無預警放水，導致溪水暴漲，當場將盧姓男子、盧姓少女、陳姓女子、賴姓男童及賴姓男子5人沖走。

由於帳篷睡不下，盧妻獨自一人睡在車上，逃過一劫，賴男則是自行游上岸脫困。經搜救後，僅尋獲3人遺體，另一人仍失蹤。稍早，3具遺體送抵南投殯儀館，2名生還者則赴武界派出所作筆錄。

▲兩家人露營遭水沖走，隨身物品仍遺留在現場。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

盧妻表示，她凌晨3點多在車上聽見轟隆水聲，立刻下車查探，結果發現水深及膝，試圖呼叫其他人，怎料拿探照燈一照，才發現2頂帳篷早被沖走，裡頭5人全失蹤，嚇得她趕緊爬上車頂，不斷撥電話求救。

經台電調查，初判是上游武界水壩6號閘門疑似故障釀禍，導致閘門無預警開啟放水，來不及發佈警報、通知下游居民遠離河床。但發電廠周邊水域禁止戲水，入口處也放置警告牌，2家人可能是秘境跟風，才直接在溪床違規露營。

至於確切釀禍原因為何，尚待檢警進一步釐清。