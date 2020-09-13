武界壩無預警放水3死1失蹤　律師揭3關鍵「國賠可成立」

記者柯沛辰／綜合報導

南投仁愛鄉武界壩13日無預警放水，導致下游紮營的4名遊客遭溪水沖走，釀成3死1失蹤慘劇。家屬悲痛不已，擬請求國賠。對此，律師林智群分析，台電對閘門設備管理有疏失，國賠應該可以成立，但民眾在河川地搭帳篷也有過失，求償金額可能會打折。

林智群指出，台電雖然是公營企業，但水利設施通常一定有「主管機關」跟「管理機關」，要告一定是兩個都告，像武界壩的主管機關是經濟部，管理機關是台電，所以這個案子一定適用國賠程序。

▲兩家人露營遭水沖走，隨身物品仍遺留在現場。（圖／記者鄧木卿攝）

林智群說，儘管台電對閘門設備管理有疏失，但民眾在河川地搭帳棚也有問題，構成「與有過失」，即便求償成立，金額也會打折。不過，在訴訟前的協議過程中，台電應該不會主張「與有過失」，「不然會被罵沒人性…」

至於國賠法第3條第3項提到，現場已經有適當警告或標示，人民仍從事冒險或危險性活動，國家是不是不用負賠償責任？林智群認為，即便現場已架設告示牌，告知可能隨時放水，但放水前仍應公告、廣播、疏散，尤其這個案子是電腦故障，導致毫無必要、無預警放水，「我不認為國賠責任可以完全免除」。

▲武界壩。（圖／台電提供）

這起意外發生在13日凌晨，盧、賴兩家共6人結伴出遊，前往武界一線天溪床露營。不料武界壩無預警放水，導致溪水暴漲，當場將盧姓男子、盧姓少女、陳姓女子、賴姓男童及賴姓男子5人沖走。

先前由於帳篷睡不下，盧妻獨自一人睡在車上，幸運逃過一劫，賴男則是自行游上岸脫困。經搜救後，僅尋獲3人遺體，另一人仍失蹤。稍早，3具遺體送抵南投殯儀館，2名生還者則赴武界派出所作筆錄。

經台電調查，初判是上游武界水壩6號閘門疑似故障釀禍，導致閘門無預警開啟放水，來不及發佈警報、通知下游居民遠離河床。但發電廠周邊水域禁止戲水，入口處也放置警告牌，2家人可能是秘境跟風，才直接在溪床違規露營。

台電明潭、大觀發電廠廠長許宗源指出，這是大觀電廠成立86年以來第一次發生問題，雖然正常來講，放水前1小時會廣播，但此案發地位置偏僻，若真的廣播其實也聽不到。

▼武界一線天禁止戲水告示牌。（圖／台電提供）

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