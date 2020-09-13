快訊／無預警放水釀3死！台電技術員「涉過失致死」10萬元交保

▲蘇姓技術員（左一）列被告，戴口罩的許姓閘門課課長（左二）則為證人身份。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、李忠憲、柯沛辰／南投報導

南投仁愛鄉武界壩13日無預警放水，導致下游紮營的5名遊客遭溪水沖走，釀成3死1失蹤。台電坦承機器故障，全案依過失致死方向偵辦。稍早檢方複訊後，諭令台電蘇姓技術員以10萬元交保。

南投地檢署指出，檢察官訊問相關人等後，認為值班的蘇姓技術員涉嫌過失致死，因此諭知10萬元交保，並將證人許姓課長請回。

稍早晚間10點多，家屬聞訊趕抵現場，拿數張提款卡領錢，為蘇男籌措保金。

▲檢方諭知蘇姓技術員10萬元交保。（圖／記者陳以昇攝）

▲蘇姓技術員家屬籌錢交保。（圖／記者陳以昇攝）

盧、賴兩家共6人13日結伴出遊，前往武界一線天溪床露營。不料武界壩無預警放水，導致溪水暴漲，當場將盧姓男子、盧姓少女、陳姓女子、賴姓男童及賴姓男子5人沖走。當時盧妻獨自睡在車上，幸運逃過一劫，賴男則自行游上岸脫困。經搜救後，尋獲3人遺體，盧男仍下落不明。

台電初判，上游武界壩6號閘門疑似故障釀禍，導致閘門無預警開啟放水，來不及發佈警報、通知下游居民遠離河床。但發電廠周邊水域禁止戲水，入口處也放置警告牌，2家人可能是秘境跟風，才直接在溪床違規露營。

台電明潭、大觀發電廠廠長許宗源指出，這是大觀電廠成立86年以來第一次發生問題，雖然正常來講，放水前1小時會廣播，但案發地位置偏僻，若真的廣播其實也聽不到。