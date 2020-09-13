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屁孩惡搞台南豆花伯！網路嗆：就是我做的　警方追查發現是假帳號

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▲台南永康88歲豆花伯，１碗豆花僅賣20元，竟遭嫌貴惡意棄單！事件發生後引起各界譁然不捨，台南市長黃偉哲還親自前往慰問打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲豆花伯1碗豆花賣20元，客人嫌貴落跑，黃偉哲到場打氣，買下所有豆花。（圖／記者林悅翻攝）

記者柯振中／綜合報導

台南永康一名88歲豆花伯遭到惡意棄單，市長黃偉哲也親自到場探視，買下所有豆花，沒想到竟有網友大方承認「就是我做的」，引起網路公憤，發起肉搜行動。沒想到，警方經過追查，發現該帳號是上個月才出現的假帳號。

日前有名女子在臉書社團「台南爆料公社」中，5日下午逛市場時，看見推車賣豆花的阿伯，上前攀談才知道有客人點嫌貴完餐落跑，且一杯豆花要價僅有20元，讓她十分心疼，在網路上分享這起事件。

豆花伯在網路上引起熱議，不少人發起「新台幣懲罰」活動，讓阿伯可以不用在路上推這麼久的車，台南市長黃偉哲也親自到住家訪問，掏腰包買下所有豆花。

▲88歲永康豆花伯遭棄單！屁孩認了「是我們做的」　訕笑曝長期惡行。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲豆花伯一杯賣20「客人嫌貴落跑」，網路上有人承認「是我們做的」。（圖／翻攝自爆廢公社）

沒想到，事發後約8天的時間，竟有網友嗆聲「就是我跟我朋友做的」，當天訂了許多杯豆花，故意問一碗多少錢，接著再說「太貴不要」，立刻跑走，留下一臉錯愕的阿伯，「我笑死。」

這段留言在網路上引起轟動，網友感到十分憤怒，發起肉搜活動，在各個社交平台張貼該帳號的大頭照，要求帳號主人「出來橋」，警方也緊急介入調查。

沒想到，警方經過追查，發現該帳號上個月下旬突然出現，還曾揚言「處理館長老婆」，而帳號的大頭照都是盜用中部一名學生的照片，目前仍在進一步調查，若發現行為屬實，會想辦法幫忙討公道。

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