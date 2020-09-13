88歲永康豆花伯遭棄單！屁孩認了「是我們做的」　訕笑曝長期惡行

▲豆花伯賣的價格超佛心，卻有客人嫌貴點完落跑。（圖／翻攝自台南爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

台南永康一位高齡88歲的豆花伯日前被惡意棄單，引發網友關注，事後台南市長黃偉哲特別前往探視，也暖心買下所有豆花。沒想到，一名網友留言透露，這次的棄單事件就是他和同學所為，更不諱言說「我們去那邊吃免錢的很久了。」

年邁的「豆花伯」已賣豆花4、50年了，日前他被無良消費者惡意棄單，經由網友跟媒體的披露，獲得廣大關注，台南市長黃偉哲也親自送暖，將他當天所有的豆花都買下來。

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傻眼的是，一名網友跳出來承認，那天就是他和同學挑戰棄單的，「那時候我們訂很大量，還故意問一碗多少，阿伯說20元，我說太貴了不要了，拜拜...就快步離開，他一臉反應不過來的樣子，我笑死。」

▲▼屁孩自爆事情是他和同學做的。（圖／翻攝自爆廢公社）

他更坦言，「我們去那邊吃免錢的很久了，阿伯找錢還笨笨的，被我們騙說少找，趁他不注意偷他的錢買豆花吃，他都不知道。」

惡劣行徑引爆網友怒火，大家紛紛留言罵道，「X！給我跪在阿伯面前道歉」、「教育後失敗的垃圾」、「什麼家教？該送去新加坡鞭刑吧」、「這人是不是上次也留言說要對館長他老婆不利的人」、「垃圾人一個，基本做人都不會，報應只是還沒來」、「死屁孩真的夭壽骨阿」。

另外，黃偉哲當天親自替豆花伯打氣後，也不禁感慨「豆花伯其實就是生活在每個角落的努力小市民的縮影，一碗只賣20塊，最多賣40碗，一天只賺800元而已，扣掉成本後，收入真的很少、很微薄，而且家中只有他跟太太兩人相依為命。」

►下殺4.8折、千元有找太划算

▼黃偉哲特別前往探視，並為他加油打氣。（圖／記者林悅翻攝）