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一個人吃鍋被說可憐！隔壁「嫌棄對話」超傷人…她哭：我惹人嫌？

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▲▼火鍋,肉片,菜盤。（圖／資料照）

▲一個人吃小火鍋被笑沒朋友。（示意圖／資料照）

記者黃可昀／綜合報導

一個人安靜在餐廳吃飯，竟然還會被隔壁桌竊竊私語，甚至被嫌棄食物的味道「很噁心」！一名女子昨天到小火鍋店吃晚餐，點了一份藥膳火鍋，接著就獨自在座位上享用，結果隔壁桌的屁孩開始討論她是不是沒朋友，甚至另一桌客人也嫌她的藥膳味很臭，簡直雙重打擊。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，她當時一個人在座位上吃著火鍋，突然聽到旁邊5個人在小聲討論她，用同情的語氣說，「為什麼一個人來吃火鍋？好可憐…沒朋友嗎？」雖然對方很小聲，但偏偏被她聽到，心裡頓時不是滋味。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 吃飯,用餐。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲很多人下班都是獨自在外用餐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

正當她有點難過時，另一桌又有4個人用台語大聲說，「吼，這什麼味道，好噁心！」接著不停嫌棄藥膳口味的的小火鍋有多臭，害場面變得十分尷尬，也不知道該不該繼續吃下去，「我和藥膳火鍋為什麼這麼惹人嫌？」

網友紛紛回應，一個人吃飯很正常，即使有朋友也不會天天約見面，是旁邊的客人太沒禮貌，勸原PO別放心上，「跟他們說，確定只有我一個人來吃嗎」、「一個人吃鍋超自在的！不要理他們，沒水準」、「我曾經一個人去吃火烤兩吃，居然被工讀生拒絕，說不接一人客」、「小屁孩吃鍋還要找一堆人才敢吃，內心是有多空虛多膽小？」

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