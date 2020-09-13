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蒜價狂飆！粉專嗆政府「找業者交差」　揭漲價真正原因還有更大咖

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▲雲林縣調查局昨（11）日會同雲林縣政府相關單位在虎尾鎮查到林姓蒜商囤積達150公噸蒜頭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲針對雲林縣調查站懷疑囤積大量蒜頭，林姓蒜商12日澄清，稽查人員11日在倉庫內所見蒜頭，部分是他預計今年留下來當蒜種，部分是幫加工業者代為保存，剩下的才是零星買賣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

國內蒜頭自7月開始漲價到現在產地每公斤均價333.4元高價，雲林縣調查局查出虎尾林姓蒜商囤積150公噸蒜頭，林男頓時成為人人撻伐對象。不過臉書粉專「Lin bay 好 油」表示，今年蒜頭漲價與進口量大減有關，並暗指本土蒜商賺得更多，批評政府每次只要遇到價格高漲就隨便找業者來交差，「根本莫名奇妙嘛，要找囤貨囤蒜要找大的才對啊，找這種一百多噸的幹嘛？」

「Lin bay 好 油」12日在臉書發表貼文，認為這次「囤蒜事件」就像當年抓紅蘿蔔菜蟲，政府總隨便找一個業者的麻煩出來交差了事，並沒有真的解決問題。文中指出蒜頭從農曆新年後陸續採收，「今年的蒜頭產量比平常多，但產地收購價也不差，不像過去的一斤27、28元，今年我聽到的很多都收在33-37之間，收購的價格也不低。」

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文中接著表示，若一斤買120，「之後交加工廠跟留蒜58噸準備種的是菜蟲，哪那些一斤收33-37元的盤商算什麼？超級大菜蟲嗎？」粉專批評政府囤貨商抓小布抓大，何以抓個囤貨一百多噸的，卻不去找「號稱四大蒜商的大盤」？

「Lin bay 好 油」指出今年蒜價比雞肉還貴的原因，是進口蒜頭對比去年同期進口量不到6成，而且依照規定蒜頭「帶土」就無法清關，今年被指帶土的蒜頭上百櫃，是進不來卡在關口，「至於為什麼檢疫的標準變的那麼嚴格，我也不清楚是不是有特別的運作，但這樣搞就爽到今年狂囤貨的盤商了。」

「至於今年雲林在傳親近原諒顏色跟某立委很要好的y姓大盤商，今年囤了很多的蒜頭，又剛好遇到關口狂擋大賺一筆」，粉專表示「這一定是剛好」，若真的有囤大批貨，「一定也是專業判斷下的結果，絕對不可能像外面傳的透過某立委施壓，這些一定都是不實謠言。」

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