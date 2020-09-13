蒜價飆漲！　農業部落客曝「檢疫變嚴格」：帶土蒜頭卡在關口

▲國內蒜頭從7月開始一路漲價，許多家庭主婦縮手買不下去。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

國內蒜頭從7月開始一路漲價，產地每公斤均價飆達333.4元高價。雲林縣調查局11日查獲，林姓蒜商囤積達150公噸蒜頭，在交易中墊高價格，外界質疑蒜價飆漲是因為囤貨導致。對此，農業部落客「Lin Bay好油」則表示，今年蒜價高漲的原因，是因為進口蒜頭進不來，他批政府，「每次菜價飆漲，就隨便找一個業者出來交差，怎麼不去找四大蒜商的大盤？」

Lin Bay昨（12）日在臉書發文，看到這種新聞就跟當年抓紅蘿蔔菜蟲一樣，價格飆漲後，政府就隨邊抓一個業者交差，其他媒體再配合喊抓菜蟲喔！「第一次是喜劇，第二次就是鬧劇，看到這些不斷上演真的很好笑。」他在文中提到，林姓業者六月開始收蒜頭，1斤收120元，如今賣給合作廠商60多噸賺了暴利，「看到這些真的很好笑」。

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▲雲林縣調查局11日會同雲林縣政府相關單位，在虎尾鎮查到林姓蒜商囤積達150公噸蒜頭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

他透露，蒜頭從農曆新年之後就陸續採收，今年的蒜頭產量比平常多，但產地收購價也不差，不像過去的一斤27、28元，今年很多都收在33-37元之間，收購的價格也不低，「如果一斤買120元，之後交加工廠跟留蒜58噸準備種的是菜蟲，那些一斤收33-37元的盤商算什麼？超級大菜蟲嗎？」

他認為，若是要抓囤貨的菜蟲，應該要找四大蒜商的大盤，「找這種一百多噸的幹嘛？四大蒜商屯的才多吧？要抓抓那個數字不是更高？怎麼不去找？」此外，今年的檢疫標準變嚴格，對比去年同期，今年的進口量不到六成，「至於為什麼標準變的那麼嚴格，我也不清楚是不是有特別的運作，但這樣搞就爽到今年狂屯貨的盤商了。」

他指出，蒜農今年初的蒜的確價格比往年好，但蒜農賺的，跟這些本土廠商比根本不算什麼，「這個業者一斤120元買要被稱菜蟲，那麼哪些一斤買33元黑頭的，以及現在一斤賣200-300元的要被稱什麼？菜蟲？菜龍？」

然而，也有不少網友紛紛認同，「 150噸還不至於可操控台灣蒜頭行情，聯手哄抬，才有撼動蒜頭市場的條件，所以，只查到一家，別高興太早，應該要繼續查，還有沒被查獲的」、「囤貨或許是事實，但以台灣蒜頭每年產量約五萬公噸來看，實在看不出這150公噸對市場價格有重大影響，他們頂多是將本逐利的商人罷了」。