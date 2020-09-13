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南投野營3死1失蹤　觀光局：「武界一線天」未在合法露營名單內

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▲▼南投露營，2大2小遭沖走。（圖／民眾提供）

▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／台北報導

南投仁愛鄉武界壩13日無預警放水，造成下游4名在武界一線天露營地遊客慘遭暴漲溪水沖走，釀3死1失蹤悲劇。對此，觀光局表示，經查詢該事故範圍，不管是水利主管機關或是南投縣政府都並未呈報在觀光局所公告的合法「露營專區」上面，提醒民眾若要從事露營活動，都應先上網查詢相關公告以利安全。

▲▼南投露營，2大2小遭沖走。（圖／民眾提供）

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▲南投露營發生2大2小遭沖走意外。（圖／民眾提供）

武界一線天發生遊客在野外溪床上露營，慘遭暴漲溪水沖走意外，目前已知3死1失蹤。觀光局表示，國內露營區的管理機關均為屬地主義，從106年起觀光局有在網路上設立露營專區，請中央、地方調查轄管區內的露營區資料，提供觀光局更新上網，以利民眾露營前可以得知公開透明的揭露及相關安全注意事項。

觀光局經查，該發生事故的露營地，不論是南投縣政府或是水庫管理機關都並未呈報相關資訊，也就是說，該露營區並非是合法露營場所。

▲水力電廠隨時會因各種情況排放水，因而台電於電廠至河床排洪沿線與警方共同設有警示牌，提醒民眾勿入溪中，今日憾事發生，台電痛心之餘，再次呼籲民眾勿於水力電廠下游河床從事露營等活動，以確保生命安全，圖為大觀電廠(武界壩)下游警示牌。（圖／台電提供）

▲水力電廠隨時會因各種情況排放水，因而台電於電廠至河床排洪沿線與警方共同設有警示牌，提醒民眾勿入溪中。（圖／台電提供）

觀光局指出，該區域是屬於水庫周圍用地或是一般河川地還待釐清，但是否能做露營使用則要視相關土地管理辦法而定。一般來說，若在水庫周圍，主管機關就是水庫管理機關，在水庫範圍內要從事任何活動都要事先進行申請；但若是河川用地則涉及土地管理辦法，由當地主管機關管轄。

觀光局提醒，民眾要從事露營活動前，應先上觀光局露營專區查詢場地是否合法，充分了解場地安全須知、收退費機制等，才有所保障。

▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，此為中繼站，進入救援現場須搭乘接駁車。（圖／記者鄧木卿攝）

▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，警消人員持續搜救中。（圖／記者鄧木卿攝）

台電表示，武界壩有一水門在今天凌晨4點多自動開啟了2次，不排除是因為電動閘門故障所致，恐因此才造成意外，但發電廠周邊水域禁止戲水，入口處已放置警告牌，研判2家人是秘境跟風才直接在溪床違規露營。

警消人員獲報後立刻到場搜救，而其中一名賴姓男子自行脫困游上岸，但其他4人仍遭沖走，而警消人員持續搜救後，上午先是找到7歲的賴姓男童及男童陳姓母親遺體，稍早最新消息傳回，警消人員再度於事發地下游5公里外尋獲盧妻的12歲女兒遺體，但盧男仍失蹤中，目前正持續搜索當中。

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