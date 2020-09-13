　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

YouBike當機萬輛癱瘓！工程師曾怨：希望出包…公司揪內鬼結果出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ YouBike2.0今起進入台大校園。（圖／記者崔至雲攝）

▲「YouBike微笑單車」2016年8月底凌晨系統發生大當機，事後檢警調查，疑公司內鬼釀禍。（圖／記者崔至雲攝）

記者徐愷昕／台中報導

「YouBike微笑單車」2016年8月底凌晨系統發生大當機，導致全台2萬2000輛公共自行車無法使用。台中檢調追查發現，竟是系統承包商的1名廖姓工程師疑和主管不合，製作惡意程式植入系統報復，遂將他依妨害電腦使用罪起訴；民事部分，廖男也遭公司求償1356萬元。刑事部分一審台中地院判處無罪，二審高院認為，因沒有證據可顯示廖男就是內鬼，維持無罪原判。故賠償也同時遭駁回。

微笑單車股份有限公司在台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市及彰化縣共設有778個場站，總計放置有2萬2,000輛公共自行車供民眾持悠遊卡等票卡租借使用。

中部地區較大之YouBike微笑單車公共自行車租賃系統場站（例如員林火車站、彰化火車站），由於運輸量大，停車柱常發生「靠卡A」的故障狀況，造成民眾無法借車，故微笑單車公司與微程式公司經測試後，決定於2016年8月31日執行「台中市及彰化縣停車柱控制器程式」更新計畫。

沒想到當天更新計畫執行時系統竟大當機，導致2.2萬輛YouBike不能使用，直到9月2日才恢復正常，整整影響了35萬通勤族，同時還造成YouBike暫停營運、損失近1612萬，以及商譽損失630萬元。

微程式公司案發後進行內部調查，發現有人事先以mpadmin身分登入「MG主機」，並於同日下午執行「at指令」，導致程式更新時出現錯誤系統當機，且事後紀錄也已遭人為刪除，無法追蹤到植入惡意程式的IP位置。

檢警調查時發現，能直接從本身帳號轉mpadmin 帳號進行登入MG主機的名單僅有廖男等9人，再進一步了解得知，其中1名廖姓工程師曾因不願於夜間輪值值班，以及工作態度不佳而遭到主管關切，他當時對公司極為不滿，8月30日曾與其他同事表示「我希望出包」、「上面的才有警覺」、「害我上次的加班單都被砍」等語，因此遭懷疑涉案。

另據了解，平日沒有與同事深夜討論公事習慣的廖男，系統大當機當下明明沒有加班，卻仍與同事一同討論搶修狀況，而當另一名同事一度以為是自己操作錯誤時，他還迅速表示「檔案大小好像都一樣」、「沒錯啊」，可見廖男在緊張時刻仍全程掌握狀況，還能馬上登入MG主機查驗更新檔案大小格式。

由於廖男案發前即洩漏欲離職之意，案發後當公司忙於搶救時他表面上一副消極不配合的樣子，暗地卻積極上網查詢「駭客入侵」、「如何抓駭客」、「內鬼偵查」、「內鬼電腦偵查」等資訊，且當其他人都願意接受測謊時，他也拒絕，檢方對此認定他涉嫌重大，依妨害電腦使用罪將他起訴，同時，微程式公司也提出民事求償1356萬餘元。

法庭上廖男否認犯行，辯稱自己也是程式維護人員，就算與主管關係不佳，出問題還是有義務去了解狀況，所以才會上網查詢，想說可以幫忙抓兇手。而廖男辯護律師也表示，未有實際證據能證明廖男侵入主機，怎能僅以他不願配合加班、上網搜尋相關資料就認定他犯案。

台中高院審理時認為，雖然廖男案發後有發表「可能公司要倒了」、「我烙（落）跑了」、「怎麼全台都有問題」等言論，接著還不斷搜索規避刑事責任的相關手法，行為實在可疑，但確實不能全然就以此認定他是內鬼。法官審結認為，目前此事故僅能說是微程式公司資安警覺度不足，沒有控管帳號權限所致，審結維持一審判決，廖男無罪。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
iPhone 12 Pro最新諜照曝光！細節設計「走復古風」
快訊／雲林嚴重車禍！2車高速對撞　駕駛卡車內搶救中
快訊／北市松山區1男倒臥草地　頭部、四肢變形亡
客人要求放門口！外送員一看「紙條上8字黃腔」氣炸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

武界一線天紮營3死1失蹤...生還者痛批莫名其妙放水！台電：此區禁入

平交道柵欄出現閃燈10機車未停...檢舉達人全錄下！重罰67萬5千元

快訊／雲林虎尾嚴重車禍！2車「高速對撞」　駕駛卡車內…救援中

快訊／北市松山區男倒臥草地亡「頭部四肢變形」　民眾嚇傻急報警

YouBike當機萬輛癱瘓！工程師曾怨：希望出包…公司揪內鬼結果出爐

2家人違規紮營3死1失蹤！網曝武界秘境「超危險」：暴漲沒地方逃

快訊／12歲女童遺體被尋獲！南投武界遊客遭沖走釀3死　1人仍失蹤

他傳訊妻子想輕生　警手機定位找到車...破窗救出昏迷男送醫

快訊／屏東縣府地政處長家中倒地猝逝！享年50歲　同仁聞訊不捨

柴山峭壁秘境網紅IG打卡爆紅　暗藏危機…海巡籲民眾勿冒險進入

眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0

他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

不准笑！他分享看骨科超鬧笑話　醫生拿出脊椎遭嗆：給我放回去

徐若瑄出道30年從尿布台回歸歌壇　坦言「非常不喜歡被寫嫁給富商」

吳娜拉.全昭旻唱歌「哄Jessi睡覺」　劉在錫疲憊嘆氣：我明天就要辭職！

療癒男聲！溫柔翻唱《飛鳥和蟬》　他道出纏綿心境...網：不斷重播

楊千嬅自責生兒差點死掉「我自己有問題」　陳小春突爆料鄭伊健、梁詠琪戀愛史

武界一線天紮營3死1失蹤...生還者痛批莫名其妙放水！台電：此區禁入

平交道柵欄出現閃燈10機車未停...檢舉達人全錄下！重罰67萬5千元

快訊／雲林虎尾嚴重車禍！2車「高速對撞」　駕駛卡車內…救援中

快訊／北市松山區男倒臥草地亡「頭部四肢變形」　民眾嚇傻急報警

YouBike當機萬輛癱瘓！工程師曾怨：希望出包…公司揪內鬼結果出爐

2家人違規紮營3死1失蹤！網曝武界秘境「超危險」：暴漲沒地方逃

快訊／12歲女童遺體被尋獲！南投武界遊客遭沖走釀3死　1人仍失蹤

他傳訊妻子想輕生　警手機定位找到車...破窗救出昏迷男送醫

快訊／屏東縣府地政處長家中倒地猝逝！享年50歲　同仁聞訊不捨

柴山峭壁秘境網紅IG打卡爆紅　暗藏危機…海巡籲民眾勿冒險進入

武界一線天紮營3死1失蹤...生還者痛批莫名其妙放水！台電：此區禁入

強颱「海神」侵襲軍艦島「最古老建築」　坍塌部分再擴大

旅日女棒好手回歸女壘　沈嘉玟入中華隊「一則以喜一則以憂」

鄭文燦：求和之旅不會帶來和平　更不會為台灣增加籌碼

快訊／水利署發布台中市二級淹水警戒！

莒光媳婦李懿雲留下路跑女子組冠軍　國小數學老師是隱藏好手

恆述法師起底費玉清情史！　揭「江蕙三角戀」內幕

2小時搶光！宜蘭超夯宅配美食「奶酥人」開實體店了　現烤奶酥厚片超罪惡

本週5雙「話題鞋款」一次看！潮神藤原浩聯名AJ3、蔡依林反光鞋必買

才分開1小時收簡訊「我想你了」　黃子佼❤孟耿如超甜互動曝光

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

社會熱門新聞

即／武界4遊客遭溪水沖走　警消尋獲7歲男童遺體

即／7歲男童母親尋獲遺體　武界露營遊客2死2失蹤

即／水庫無預警放水！露營遊客2大2小遭沖走

即／失聯1天！成大男學生陳屍「化工系館頂樓」

在陸從事醫療業！高雄女居家檢疫期間身亡

16歲少年夜衝五指山　失控自撞亡

喪偶不到1年…她與老公麻吉「週週上摩鐵」

即／蒜頭飆天價兇手抓到了！無良商囤150公噸海削

新北女賣大尺度照！「特殊部位」遭認出糗了

武界失聯者妻曝：他們瞬間不見

他打110：老婆被性侵！警傻眼了

基隆金髮少女失聯7天！2警逮誘拐男掛彩

即／12歲女童遺體被尋獲　南投武界露營遊客3死1失蹤

現場畫面曝！溪邊紮營4人遭沖走　車頭插泥堆

更多熱門

相關新聞

弒母剁頭逆轉無罪　高檢署提上訴

弒母剁頭逆轉無罪　高檢署提上訴

桃園梁姓男子2018年間吸食安非他命後竟拿菜刀將母親頭顱斬斷後，從12樓住處往社區中庭丟下。一審將他重判無期徒刑，但二審高等法院日前逆轉改判梁男無罪。對於無罪判決，台灣高等檢察署不服，9日撰寫6大上訴理由，包含原審錯誤引用鑑定報告、未施以監護恐有再犯之虞等理由，正式向最高法院提出上訴。

桃園2衛生局前副局長被控圖利　一審判無罪

桃園2衛生局前副局長被控圖利　一審判無罪

工程師薪資差別大！網曝1關鍵

工程師薪資差別大！網曝1關鍵

逾越精神鑑定自行詮釋　斷頭弒母案爆重大瑕疵

逾越精神鑑定自行詮釋　斷頭弒母案爆重大瑕疵

37刀弒母無罪關鍵曝！逆倫嫌高喊「共產黨萬歲」

37刀弒母無罪關鍵曝！逆倫嫌高喊「共產黨萬歲」

關鍵字：

YouBike內鬼工程師大當機無罪

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」！5千人怒炸

何超盈產後暴肥「前後對比照曝光」

丁允恭摟妹照曝！被爆吃學妹炫耀　本人回應了

即／武界4遊客遭溪水沖走　警消尋獲7歲男童遺體

即／7歲男童母親尋獲遺體　武界露營遊客2死2失蹤

即／水庫無預警放水！露營遊客2大2小遭沖走

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

即／失聯1天！成大男學生陳屍「化工系館頂樓」

周杰倫正妹球友曝光！３美女身分超狂

阿公海邊吹奏阿嬤好享受　網放大看：嚇一跳

在陸從事醫療業！高雄女居家檢疫期間身亡

16歲少年夜衝五指山　失控自撞亡

美國隊長手滑PO出「清晰私處照」！

喪偶不到1年…她與老公麻吉「週週上摩鐵」

即／蒜頭飆天價兇手抓到了！無良商囤150公噸海削

更多

最夯影音

更多
眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0

眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0
他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面