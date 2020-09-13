YouBike當機萬輛癱瘓！工程師曾怨：希望出包…公司揪內鬼結果出爐

▲「YouBike微笑單車」2016年8月底凌晨系統發生大當機，事後檢警調查，疑公司內鬼釀禍。（圖／記者崔至雲攝）

記者徐愷昕／台中報導

「YouBike微笑單車」2016年8月底凌晨系統發生大當機，導致全台2萬2000輛公共自行車無法使用。台中檢調追查發現，竟是系統承包商的1名廖姓工程師疑和主管不合，製作惡意程式植入系統報復，遂將他依妨害電腦使用罪起訴；民事部分，廖男也遭公司求償1356萬元。刑事部分一審台中地院判處無罪，二審高院認為，因沒有證據可顯示廖男就是內鬼，維持無罪原判。故賠償也同時遭駁回。

微笑單車股份有限公司在台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市及彰化縣共設有778個場站，總計放置有2萬2,000輛公共自行車供民眾持悠遊卡等票卡租借使用。

中部地區較大之YouBike微笑單車公共自行車租賃系統場站（例如員林火車站、彰化火車站），由於運輸量大，停車柱常發生「靠卡A」的故障狀況，造成民眾無法借車，故微笑單車公司與微程式公司經測試後，決定於2016年8月31日執行「台中市及彰化縣停車柱控制器程式」更新計畫。

沒想到當天更新計畫執行時系統竟大當機，導致2.2萬輛YouBike不能使用，直到9月2日才恢復正常，整整影響了35萬通勤族，同時還造成YouBike暫停營運、損失近1612萬，以及商譽損失630萬元。

微程式公司案發後進行內部調查，發現有人事先以mpadmin身分登入「MG主機」，並於同日下午執行「at指令」，導致程式更新時出現錯誤系統當機，且事後紀錄也已遭人為刪除，無法追蹤到植入惡意程式的IP位置。

檢警調查時發現，能直接從本身帳號轉mpadmin 帳號進行登入MG主機的名單僅有廖男等9人，再進一步了解得知，其中1名廖姓工程師曾因不願於夜間輪值值班，以及工作態度不佳而遭到主管關切，他當時對公司極為不滿，8月30日曾與其他同事表示「我希望出包」、「上面的才有警覺」、「害我上次的加班單都被砍」等語，因此遭懷疑涉案。

另據了解，平日沒有與同事深夜討論公事習慣的廖男，系統大當機當下明明沒有加班，卻仍與同事一同討論搶修狀況，而當另一名同事一度以為是自己操作錯誤時，他還迅速表示「檔案大小好像都一樣」、「沒錯啊」，可見廖男在緊張時刻仍全程掌握狀況，還能馬上登入MG主機查驗更新檔案大小格式。

由於廖男案發前即洩漏欲離職之意，案發後當公司忙於搶救時他表面上一副消極不配合的樣子，暗地卻積極上網查詢「駭客入侵」、「如何抓駭客」、「內鬼偵查」、「內鬼電腦偵查」等資訊，且當其他人都願意接受測謊時，他也拒絕，檢方對此認定他涉嫌重大，依妨害電腦使用罪將他起訴，同時，微程式公司也提出民事求償1356萬餘元。

法庭上廖男否認犯行，辯稱自己也是程式維護人員，就算與主管關係不佳，出問題還是有義務去了解狀況，所以才會上網查詢，想說可以幫忙抓兇手。而廖男辯護律師也表示，未有實際證據能證明廖男侵入主機，怎能僅以他不願配合加班、上網搜尋相關資料就認定他犯案。

台中高院審理時認為，雖然廖男案發後有發表「可能公司要倒了」、「我烙（落）跑了」、「怎麼全台都有問題」等言論，接著還不斷搜索規避刑事責任的相關手法，行為實在可疑，但確實不能全然就以此認定他是內鬼。法官審結認為，目前此事故僅能說是微程式公司資安警覺度不足，沒有控管帳號權限所致，審結維持一審判決，廖男無罪。全案仍可上訴。

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