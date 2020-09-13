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AirPods Pro隱藏版新色？奶茶色、暗黑色、夜幕綠超有質感！

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▲AirPods Pro。（圖／翻攝自YouTube／EverythingApplePro）

▲AirPods Pro有望推出新的顏色。（圖／翻攝自YouTube／EverythingApplePro）

財經中心／外電報導

AirPods已成為蘋果最熱品產品之一，繼去年陸續發布第二代AirPods及AirPods Pro後，第三代AirPods的推出似乎也不遠了。知名Youtuber《EverthingApplePro》日前也發表他對新品的預測，有眼尖網友發現影片中的AirPods Pro出現四種新顏色，且外殼精緻相當有質感，也讓大家更期待新品的到來。

許多人想知道新一代AirPods Pro的顏色選擇，從知名Youtuber《EverthingApplePro》的影片可以發現，除了非常有可能推出的「暗黑色」之外，還有奶茶色以及夜幕綠。

▲AirPods Pro。（圖／翻攝自YouTube／EverythingApplePro）

▲AirPods Pro有望新推奶茶色、暗黑色、夜幕綠。（圖／翻攝自YouTube／EverythingApplePro）

另外，據外媒報導，天風國際證券分析師郭明錤的報告稱，新一代AirPods已處於計畫階段，預計將於2021年上半年推出，隨著蘋果開始提高產量，預計AirPods供應鏈零組件出貨將大幅增長50至100%。而郭明錤也預估AirPods的整體需求將在2021年開始逐漸減少。

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