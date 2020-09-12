　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爭取國際新冠疫苗有譜？陳時中：近期準備與COVAX簽約「確保分配」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長陳時中昨（11）日於政論節目專訪中談及台灣疫情相對穩定，「有等疫苗的本錢」引發討論，也讓外界質疑是否稍屬消極。陳時中今（12）日受訪表示，各項積極作為都持續，特別是近期將準備與國際重要平台COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）簽約，確保台灣分配到一定的一苗採購。

▲▼陳時中參加重症醫學會活動。（圖／記者宋良義攝）

▲陳時中參加重症醫學會活動。（圖／記者宋良義攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

國際面臨新冠疫情衝擊，國際間紛紛進行疫苗與藥物開發，希望盡早能控制病毒肆虐。陳時中今（12）日下午出席EuroAsia 2020暨2020急重症聯合學術年會，會前受訪被問及新冠疫苗相關整備，他表示，除了與國際各廠進行預購，也將與國際重要平台COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）簽約，確保在公平公證的平台，讓台灣分配到一定疫苗採購。

不過，是否簽約等於可以分配到疫苗，陳時中表示，已經找律師一同與對方談判，會選擇對台灣最有利的方式進行。至於已經向哪些國家進行疫苗採購，由於賣方要求保密，會在保密情況下進行。

除了國際疫苗供應，陳時中也談到國內疫苗進展，目前相對順利也報以期待，他說，疫苗發展大概都要很長時間，過往大多要10年，現在要趕在1年出來，雖說科技進步為其中一項因素，但也因為疫情嚴峻，可能會進行緊急授權，這種是在確效與長遠安全性觀察尚未完全時，因應緊急情況用先前實驗基礎與科學證據判定是否可以緊急使用；越緊急，授權就會放更寬，越安全授權也必須更安全。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
獨／驚險畫面曝！遭暴漲洪水沖走　男受困八煙野溪大石
客訂「200瓶紅茶」秒消失！老闆等2.5小時被棄單...結局
「水龍捲」現身！雨彈炸台...林口、八里沿海現驚人景象
4房討尪歡心「19吋蛇腰」維持30年　老公4億遺產竟只分到1
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「水龍捲」現身！鋒面挾雨彈灌台　林口、八里沿海現驚人景象

熟客訂「200瓶紅茶」就消失！老闆等2.5小時被棄單...結局逼哭他

天氣越來越乾！下道鋒面「通過時間點曝」　北台灣這天再迎雨

快訊／路人「侵入軌道」遭自強號撞上！台鐵新埔=白沙屯間延誤

買不到也是搥心肝！五星級主廚關監獄　鐵窗牌月餅3天6萬顆完售　

爭取國際新冠疫苗有譜？陳時中：近期準備與COVAX簽約「確保分配」

批發價破330元比雞肉貴　農糧署：加速進口不帶土蒜頭

「有人去耳鼻喉科清過耳屎？」釣出醫師回文　曝日常：整天都在挖

南女2名老師相繼離世！師生忍淚寫祝福　慟：下輩子還要當您學生

老弟「輪流帶5妹子回家睡」　爸媽叮囑別揭穿...她怒：從小被寵壞

台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

玖壹壹早上9:11分無預警蘭嶼港邊開唱　唱跳新歌《LOCAL》直接催落去！！

休旅車卡位...香蕉攤商怒放大絕　生意照做！網一看驚：有靈車FU

Justin黃明昊「搖呼拉圈」姿勢超奇葩！　「眼神都是絕望」…王一博笑翻ＸＤ

田馥甄「MV才露臉2秒」：給我多點鏡頭！　女主張榕容…導演虧Hebe「不會演的少演點」

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

他花1年設計視覺+聽覺神樂器　2千顆鋼珠彈奏宛如交響樂團！

「水龍捲」現身！鋒面挾雨彈灌台　林口、八里沿海現驚人景象

熟客訂「200瓶紅茶」就消失！老闆等2.5小時被棄單...結局逼哭他

天氣越來越乾！下道鋒面「通過時間點曝」　北台灣這天再迎雨

快訊／路人「侵入軌道」遭自強號撞上！台鐵新埔=白沙屯間延誤

買不到也是搥心肝！五星級主廚關監獄　鐵窗牌月餅3天6萬顆完售　

爭取國際新冠疫苗有譜？陳時中：近期準備與COVAX簽約「確保分配」

批發價破330元比雞肉貴　農糧署：加速進口不帶土蒜頭

「有人去耳鼻喉科清過耳屎？」釣出醫師回文　曝日常：整天都在挖

南女2名老師相繼離世！師生忍淚寫祝福　慟：下輩子還要當您學生

老弟「輪流帶5妹子回家睡」　爸媽叮囑別揭穿...她怒：從小被寵壞

女警化身網路漫畫家　宣導「路口安全大執法」受好評

漢來美食將推片皮鴨專賣店　全台首店第4季進駐台茂購物中心

印媒爆：中國「可重複使用」太空飛機　降落在羅布泊神秘跑道

萬里隧道遭惡意逼車！重機車主還吞2萬4罰單…警方出面回應

桃園「SUPER教師」3人獲獎　鄭文燦：鼓勵優秀老師投身教育界

中職／中信兄弟還有2檔主題日　10月門票17日開賣

2貓晚上開趴歡呼「惹怒新女友」！　爸忍痛分割：成全妳送走了

瑞豐夜市隨便吃都不踩雷！烤鴨夾餅、麻辣臭豆腐　10大熱門美食推薦

5港人偷渡到台被扣押？　陸委會「未否認」：不針對個案說明

130KG女星閃婚…老公是小6歲看護師！　首曝秘辛「脫光泡湯被求婚」

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

快訊／無預警拉下鐵門！新北知名鳳梨酥店回應了

實測168斷食法！只花2週肥肚「炸出馬甲線」　網紅不藏私秘訣公開

重機隧道裡停下求別逼車　慘遭開罰2萬4

瞞不過女友！LINE「聊天密集度」全招了

超大咖男神驚現好市多　粉絲嗨：根本中樂透

台灣人「超愛偷這個」！老外狂點頭：被拿3次

鋒面雨來了！氣象局發大雨特報

孩「弄翻整鍋茶葉蛋」爆哭！她只顧搶口罩

3兒女患病　77歲翁扛洗車場養家

獨／寶貝兒背部爬滿紫色蚯蚓！媽嚇喊：鬼抓的

貓咪全身石化躺椅下！她往前一看秒傻眼

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

搭捷運排隊保持1公尺　大媽錄影嗆「真是白癡」

「爸爸的阿姨的兒子」是誰　解答不是叔叔

更多熱門

相關新聞

滑手機見失蹤妻子　夫喊話離婚

滑手機見失蹤妻子　夫喊話離婚

大陸短視頻（影音）社交平台興盛，除能打發時間，還可以用來尋親！據安徽電視台報導，鳳陽一男子小丁就在某段影音上，看到離家已失蹤三年的妻子，更發現她另組家庭，「孩子都兩歲了」，因而失望地找上媒體喊話，「妳（小鄭）要是不跟我過了，就回來跟我離婚」，盼終結這段失敗的姻緣。

馬祖莒光定向越野賽連兩天西莒展開

馬祖莒光定向越野賽連兩天西莒展開

加碼2萬盒！曜石黑口罩9/14萊爾富開搶

加碼2萬盒！曜石黑口罩9/14萊爾富開搶

不二坊代購媽疑被恐嚇　賠9盒＋3千紅包才脫身

不二坊代購媽疑被恐嚇　賠9盒＋3千紅包才脫身

孩「弄翻整鍋茶葉蛋」爆哭！她只顧搶口罩

孩「弄翻整鍋茶葉蛋」爆哭！她只顧搶口罩

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19影音

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／蒜頭飆天價兇手抓到了！無良商囤150公噸海削

澎恰恰宣布破產「欠錢的人全都裝死」

台鐵車廂「褲中找松鼠」！情侶超狂影片曝光

走路撞見老虎　牠回頭秒讓網笑炸

6惡犬包圍　男遭分食爆血慘死

獨／台北長庚驚爆悶殺命案！夫對中風臥床妻下重手

快訊／無預警拉下鐵門！新北知名鳳梨酥店回應了

館長深夜哭了！含淚曝大腿廢掉

即／失聯1天！成大男學生陳屍「化工系館頂樓」

實測168斷食法！只花2週肥肚「炸出馬甲線」　網紅不藏私秘訣公開

愛莉莎莎遇惡鄰　樓上噪音轟炸！

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

重機隧道裡停下求別逼車　慘遭開罰2萬4

瞞不過女友！LINE「聊天密集度」全招了

更多

最夯影音

更多
台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了

台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了
93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

玖壹壹早上9:11分無預警蘭嶼港邊開唱　唱跳新歌《LOCAL》直接催落去！！

玖壹壹早上9:11分無預警蘭嶼港邊開唱　唱跳新歌《LOCAL》直接催落去！！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面