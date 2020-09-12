爭取國際新冠疫苗有譜？陳時中：近期準備與COVAX簽約「確保分配」

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長陳時中昨（11）日於政論節目專訪中談及台灣疫情相對穩定，「有等疫苗的本錢」引發討論，也讓外界質疑是否稍屬消極。陳時中今（12）日受訪表示，各項積極作為都持續，特別是近期將準備與國際重要平台COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）簽約，確保台灣分配到一定的一苗採購。

▲陳時中參加重症醫學會活動。（圖／記者宋良義攝）

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國際面臨新冠疫情衝擊，國際間紛紛進行疫苗與藥物開發，希望盡早能控制病毒肆虐。陳時中今（12）日下午出席EuroAsia 2020暨2020急重症聯合學術年會，會前受訪被問及新冠疫苗相關整備，他表示，除了與國際各廠進行預購，也將與國際重要平台COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）簽約，確保在公平公證的平台，讓台灣分配到一定疫苗採購。

不過，是否簽約等於可以分配到疫苗，陳時中表示，已經找律師一同與對方談判，會選擇對台灣最有利的方式進行。至於已經向哪些國家進行疫苗採購，由於賣方要求保密，會在保密情況下進行。

除了國際疫苗供應，陳時中也談到國內疫苗進展，目前相對順利也報以期待，他說，疫苗發展大概都要很長時間，過往大多要10年，現在要趕在1年出來，雖說科技進步為其中一項因素，但也因為疫情嚴峻，可能會進行緊急授權，這種是在確效與長遠安全性觀察尚未完全時，因應緊急情況用先前實驗基礎與科學證據判定是否可以緊急使用；越緊急，授權就會放更寬，越安全授權也必須更安全。