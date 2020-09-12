台南市善化區六德里長補選　楊蘇秋香勝出

▲善化警分局茄拔派出所警員黃俊榮，擔任該補選投開票所警衛人員，除維持現場投票秩序外，也主動為行動不便長者推輪椅及幫忙攙扶年邁長者進入投票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化區前六德里長楊三川因故病亡，其妻楊蘇秋香為六德里發展協會理事長暨六德里長壽會會長，繼承遺志參加補選，楊女平時在里內很活躍、幫助鄉親、不定期舉辦公益活動，另一位參選人六德里德禪寺主委楊三慶，平時熱衷政治、交友廣闊、熱心公益，開票結果楊蘇秋香勝出。

楊蘇秋香說，她發現六德里很多年輕人因出外工作，只剩下長者在家，盼能藉由補選機會為地方服務，其夫在生病期間，她協助服務里民，各種問題的處理她都非常有經驗，強調里長就是要做好基層的服務，她會專心把基層工作做好。

另楊三慶則表示，盼鄉親能給他一個服務的機會，他會以里民利益為優先，也可以勝任里長職務，希望里民能擦亮眼睛，做出最好的選擇。

善化警分局茄拔派出所警員黃俊榮，擔任該補選投開票所警衛人員，除維持現場投票秩序外，也主動為行動不便長者推輪椅及幫忙攙扶年邁長者進入活動中心內投票，此舉讓在場許多監票人員不禁豎起大姆指稱讚。

另因應新冠肺炎疫情，投票前及開票結束後，投開票所都要進行環境消毒，因此開票時間較之前選舉的時間些許延後；投開票時有保持空氣流通，並增派管理員維持排隊距離與防疫動線，今天未有發燒民眾前往投票。

12日上午開始投票，候選人2名，1號楊蘇秋香、2號楊三慶，共使用警力27名，上午8時開始投票，下午4時投票截止，下午4時47分開票結束，選舉結果：選舉人數共1026人，投票人數564人，其中有效票555票、廢票9票，1號候選人楊蘇秋香得364票，2號候選人楊三慶得191票，選舉由1號楊蘇秋香當選（以選委會公布為準）。

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