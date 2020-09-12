女高中畢業生補習重考拚大學　淚別母親「我心情很差」成冰冷屍

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▲台南市中西區中山路１棟住商大樓發生墜樓案，1名租在該處的18歲郭姓女子墜落防火巷，經送醫急救仍傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中西區中山路１棟住商大樓發生墜樓案，1名租在該處的18歲郭姓女子墜落防火巷，經送醫急救仍傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區中山路１棟住商大樓12日上午9時40分許，發生一起墜樓案，1名租在該處的18歲郭姓女子墜落防火巷，經送醫急救仍傷重不治身亡，台南市警二分局派員調查，發現郭女租處沒有破壞痕跡，屋內均保持完整，初步調查研判，疑因補習重考壓力過大因此輕生，全案由檢警調查處理中。

警方指出，死者郭女（18歲）租住在中西區中山路1棟住商大樓12樓，專心補習準備要重考，12日上午該棟大樓住戶聽到聲響，查看發現防火巷有人墜樓，馬上通知管理室報案，台南市消防局出動救護車前往搶救，救護人員到場發現郭女已無呼吸心跳等生命跡象，立即施予心肺復甦術，並緊急就近送往衛福部台南醫院急救，到院後經醫護人員全力搶救，仍宣告不治身亡。市警二分局據報派員到場勘查蒐證，查出死者身分，通知郭母到場指認，並通報檢察官相驗。

▲台南市中西區中山路１棟住商大樓發生墜樓案，1名租在該處的18歲郭姓女子墜落防火巷，經送醫急救仍傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，郭女甫滿18歲，高中剛畢業，與同學在外租屋，專心補習準備重考，郭女疑似重考壓力過大難以承受，12日上午郭女沒有到補習班上課，並打電話給母親，表示自己心情很差，令郭母十分擔心，沒想竟發生墜樓憾事，郭母趕往衛福部台南醫院指認死者時，悲慟痛哭，令人鼻酸。

二分局警方表示，郭女租處沒有破壞痕跡，屋內均保持完整，研判疑因補習重考壓力過大，從大樓墜樓輕生，家屬對死因沒有意見。全案由檢警調查處理中。

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