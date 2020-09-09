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甜心女老師「戰艦級身材」…逆天反差驚豔粉　5年勵志鏟肉史曝光

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▲▼甜心女老師超反差身材，狂吸粉。（圖／翻攝自微博）

▲劉明月長相甜美。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

臉蛋甜美、身材健碩、肌肉發達的劉明月，被很多人稱為「金剛芭比」。但其實，她只是天津遠郊薊州區的一名教語文的女老師。愛漂亮的劉明月曾經「胖得慘不忍睹」，但5年持之以恆、近乎癡迷地鍛煉，讓她重塑身材，也能直面各種非議。

據《新華社》報導，處女座的劉明月做事追求完美，對自己的身材也不允許有絲毫的走樣，但她屬於易胖體質，稍微多吃就會長肉，因此，長期以來，她都靠節食來保持身材。

但結婚懷孕後，她恢復正常飲食，身高156公分的她，體重一度暴增到80多公斤，生完孩子後，她忍不了自己的「胖媽」形象，又回到「節食減肥」的老路。

過度節食，讓她體重雖然降下來了，卻落下不少「後遺症」，包括肌膚松垮、營養不良、內分泌紊亂等，而一旦不節食，體重又開始反彈。

▲▼超正女老師是金剛芭比。（圖／翻攝自新華社）

▲她一度胖到80公斤。（圖／翻攝自新華社）

飽受折磨的劉明月想到了運動，並視之為改變體型的救命稻草，一開始的運動是跑步，跑500公尺都喘得厲害，但一次次咬牙堅持，幾個月下來，她每天跑5公里已是輕而易舉。

身體的改善也是相當明顯，這更加堅定了她的「跑步大計」，她還多次參加馬拉松，每次都努力完賽，收集賽事獎牌成為一大樂事。

運動的無限樂趣和裨益，讓劉明月不再滿足於馬拉松，從2015年下半年，她開始做無氧運動，想要擁有完美的身體線條和漂亮的肌肉，之後開始近乎瘋狂地執行自己的「健美計畫」。

家裡、學校、健身館，處處是她的運動場，在家的時候，夜深人靜常常一個人挑燈「擼鐵」。她是國小老師，白天要上課，就利用每天午休時間，在學校操場揮汗如雨，無懼暴曬或嚴寒。

▲▼甜心女老師超反差身材，狂吸粉。（圖／翻攝自微博）

▲超反差身材狂吸粉。（圖／翻攝自微博）

5年的訓練，劉明月最終從「胖媽」變成了「金剛芭比」，「從最初為了減肥，到現在成了生活習慣，運動於我而言，已不僅僅是喜歡，而變成了一種熱愛。」

學校裡練出了「金剛芭比」，讓她成了學校和周圍的「另類」，她也是社交平臺上的「網紅」，分享的健身影片引來不少圍觀。

不過，對於「金剛芭比」之身，有人羡慕，也有人吐槽，認為渾身肌肉有違女性之美。對此，她有自己的看法，「人們對女性的審美大多還是停留在過去，認為女性應該嬌小玲瓏、以柔為美，這樣的審美是傳統觀念，且更多的是男性視角。」

「美不是固化的、千篇一律的，而應該是個性的，至少是多元的，如果人們覺得『金剛芭比』是另類，那我就來做那個打破傳統女性審美的『怪胎』吧，」在劉明月眼裡，美，不只有傳統和現代之別，更應該內外兼修。

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