校園只能用「國產肉」　團膳業者：營養午餐勢必要漲價

▲中央要求各級學校，營養午餐只能使用國產肉品。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

政府開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉進口，教育部發文給各級學校，學校午餐只能使用國產肉品，但餐盒業者坦言，若強制要求學校午餐所使用的生鮮及調製肉品都要是國產肉品，以現階段的學校午餐費用來說是有困難的。

中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信表示，因應萊劑豬明年進口，許多學校都已超前部署，以台北市為例，各校都已與團膳業者簽約，要求營養午餐都必須使用國產豬肉。

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但陳明信也提到，目前肉品都已規定要使用國產肉品，但加工肉品不必然全是國產，未來若連帶加工調理肉品，像是肉排、貢丸等，也需採用國產肉，推估成本將增加兩成，成本勢必將增加。

▲業者建議，中央應適當補助，讓學校午餐使用國產肉品徹底落實。（圖／記者湯興漢攝）

陳明信進一步指出，這幾年政府要求學校午餐要三章一Ｑ、非基改，每人每餐補助3.5元，但未來若不論生鮮、調理都要採用ＣＡＳ優良肉品，政府若無法讓使用者付費，讓學校午餐漲價，這獎勵的3.5元，至少要提高到6、7元才足以支應。

陳明信表示，學校餐盒要全使用國產肉品，他們作業起來不會困難，但認為中央要明訂規定，以及適當的補助，當然，學校端也應「使用者付費」這樣雙管齊下，學校午餐使用國產肉品才徹底落實。

