　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小明爸爆「兒遭移民官斥喝」　移民署否認：邊境管制是為確保國人安全

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲移民署澄清是當時是肺炎疫情盛行初期，境管人員依規定辦理，並無情緒失控情事。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署澄清是當時是肺炎疫情盛行初期，境管人員依政府防疫規定辦理，並無情緒失控情事。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

「小明」遭移民署拒絕入境！24日經平面媒體報導：今年1月31日一名台灣民眾帶著陸配與小孩從大陸西安飛回桃園，10歲的兒子與太太在桃園機場遭移民署官員拒絕入境，投訴人指控，當時移民署官員大聲斥喝「不是說過大陸人不能來台？為什麼還要來」，台北市議員羅智強日前透過網路節目發聲，強調「兒童有與父母住在一起的權力！」

對此移民署回應，疫情發生時依中央疫情指揮中心指示，啟動邊境管制，本案國人因隨行大陸籍子女並未取得台灣身分證，依規定未符入境資格，雖經說明惟未獲諒解，但當時機場入境管理人員絕無斥責、情緒失控情事。

移民署強調，當時因新冠肺炎（covid-19）疫情剛爆發，台灣防疫情況相當險峻，移民署各項邊境管制都是為了確保境內國人安全，對於外來人口來台限制，是防止疫情跨境傳染必要措施，世界各國皆然，事實也證明邊境管制的成效，期間造成不便誤解請況，也請民眾諒解。

 【其他新聞】

►獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！北市擁多處精華房產　警恐淪「免費保鑣」

►以一打三！館長師父騎車遇行車糾紛遭包圍　輕鬆一打三辯自衛法官認互毆裁罰

►獨／羅霈穎床頭藥物曝光！長期失眠求診身心科 嚴重副作用會痙攣昏迷

最新、最強美白好物

炎炎夏日靠這瓶

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
醫偷吃人妻病患6年！帶到診間「啪啪治療」　綠光夫崩潰
獨／律師曝孫安佐「只有兩條路可選」　孫鵬狄鶯2年前早知情
快訊／高雄2監獄管理員狂毆囚犯致「內臟爆裂」亡　一審判決出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小明爸爆「兒遭移民官斥喝」　移民署否認：邊境管制是為確保國人安全

手遊誘騙2少女！淫工程師「放學空檔」約車震　開房給6千零用錢…家長氣炸　

獨／唱《流浪到淡水》高潮點...秒撞影曝　苦主「乎乾」哥：開車就唱歌

冷眼看他哀號不送醫...動私刑虐死受刑人　雄監2管理員下場曝

影／女藥師還錯健保卡遭逼「下跪磕頭」！南港嬤喊冤：只是口氣差　結果出爐

快訊／私刑狂虐囚犯「內臟爆裂」慘死　高雄監獄管理員判刑10年6月

孫安佐辯「我組不起來」…仍遭依製造手槍未遂罪起訴！在美服刑238天不得折抵

陳其邁就職典禮場外不平靜　婦人突衝門口下跪哭喊：我女兒被霸凌！

遭控侵入宜蘭環團召集人家！邱錫奎稱「禮貌性拜訪」　康芳銘：家人有被嚇到

快訊／埔里男持刀闖民宅！屋主遭「捅心臟」慘死　他50m外自傷…命危搶救中

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

癡情女求愛「當街攔車遭拖20m」　已婚駕駛崩潰：是交友軟體認識

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

《神力女超人1984》中文官方主預告

辛龍走不出喪妻之痛「取消演出」　吳宗憲「哀莫大於心死」勸：跳出來吧...

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

小明爸爆「兒遭移民官斥喝」　移民署否認：邊境管制是為確保國人安全

手遊誘騙2少女！淫工程師「放學空檔」約車震　開房給6千零用錢…家長氣炸　

獨／唱《流浪到淡水》高潮點...秒撞影曝　苦主「乎乾」哥：開車就唱歌

冷眼看他哀號不送醫...動私刑虐死受刑人　雄監2管理員下場曝

影／女藥師還錯健保卡遭逼「下跪磕頭」！南港嬤喊冤：只是口氣差　結果出爐

快訊／私刑狂虐囚犯「內臟爆裂」慘死　高雄監獄管理員判刑10年6月

孫安佐辯「我組不起來」…仍遭依製造手槍未遂罪起訴！在美服刑238天不得折抵

陳其邁就職典禮場外不平靜　婦人突衝門口下跪哭喊：我女兒被霸凌！

遭控侵入宜蘭環團召集人家！邱錫奎稱「禮貌性拜訪」　康芳銘：家人有被嚇到

快訊／埔里男持刀闖民宅！屋主遭「捅心臟」慘死　他50m外自傷…命危搶救中

畢業就考銀行行員！他看「不限科系+薪水」心動了　網曝2好3壞：要能適應

減肥也能吃炸雞！營養師曝「零負擔便當」關鍵菜色…爽嗑維持好身材

CBA／北京首鋼未啟動優先續約林書豪？　陸媒：薪資上限成關鍵

20歲男星吸毒毀前程　年收5千萬仍遭銀行拒絕往來

竹市國際風箏節周末登場 各式風箏綻放漁港天空

床墊在跑！超屁火影貓「隱身術」嚇妹失敗　爸：嚇到我

不想穿涼感衣！　戲精柴裝委屈...靠肩討抱「找爸爸訴苦」媽傻眼

竹市「無人回收站」營運至8月底　回收集點換好禮把握最後機會

周冬雨被爆「熱戀富二代大學同學」看電影約會！　朋友現場直擊…委屈回應了

安格斯12星座一周運勢8/24-8/30　射手注意身體、金牛感情大躍進

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

社會熱門新聞

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

快訊／國軍搜救屏科大生　軍車墜50m深谷

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

南台灣最大汽車「殺肉場」曝光！這3款慘被盯上

校園野戰又恐嚇…小女友崩潰！男大生認錯獲緩刑

女僑生全裸醒來「滿地筷子」　她知真相崩潰報警

新北女被當街擄走！18歲男騎士被毆倒地　路人嚇傻

即／埔里男持刀闖民宅！屋主遭「捅心臟」慘死

台中狠父凌虐3歲兒！他「頭骨凹陷」慘死…下場出爐

下令射殺船員　中國籍船長高雄落網

穆川申「假女警M腿照」引男警PO證參加群交趴

心疼夫被撞手！妻拿安全帽飆女店員：只顧看手機給我出來

即／私刑虐死囚犯　雄監看守員遭判10年半

孫安佐遭起訴　在美服刑238天不得折抵

更多熱門

相關新聞

藥局幼幼、小童口罩缺？指揮中心籲上網買

藥局幼幼、小童口罩缺？指揮中心籲上網買

新冠肺炎疫情未歇，全台興起口罩搶購潮，隨著開學將近，兒童口罩也備受關注。中央流行疫情指揮中心今（24）日表示，幼幼與小童口罩僅提供網路販售，每位兒童每14天10片，最近一期口罩實名制預購從即日起至26日止，只要在期間完成預購並繳費，最快就開學前領到口罩。

美國疫情慘重　拜登：都是川普「置之不理」所害

美國疫情慘重　拜登：都是川普「置之不理」所害

外國人居檢後「自費篩檢」　蘇益仁質疑合理性

外國人居檢後「自費篩檢」　蘇益仁質疑合理性

怪男超市給病毒擁抱：你也染疫了

怪男超市給病毒擁抱：你也染疫了

新冠病毒快篩技術大突破！檢測結果3分鐘出爐

新冠病毒快篩技術大突破！檢測結果3分鐘出爐

關鍵字：

移民署小明人球防疫新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

歌手賈斯汀傳死訊！官方證實享年38歲

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

隋棠驚覺11歲男童遭鄰居侵犯　假借照顧騙回家

快訊／國軍搜救屏科大生　軍車墜50m深谷

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

「紙本藝FUN券」今公布申請方式

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

歐告半夜不睡覺！他發現超大蜈蚣

熊熊正面照孕肚藏不住了！

南台灣最大汽車「殺肉場」曝光！這3款慘被盯上

跟小開男友第1次！24歲妹「爆裂6cm」噴血　醫曝暗黑真相

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

外送員刷一星罵店家！真相曝光大逆轉

遛鹿妹爆紅！本尊現身「笑抖2秒」衣服人像上下跳

更多

最夯影音

更多
王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ
高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面