小明爸爆「兒遭移民官斥喝」　移民署否認：邊境管制是為確保國人安全

▲移民署澄清是當時是肺炎疫情盛行初期，境管人員依政府防疫規定辦理，並無情緒失控情事。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

「小明」遭移民署拒絕入境！24日經平面媒體報導：今年1月31日一名台灣民眾帶著陸配與小孩從大陸西安飛回桃園，10歲的兒子與太太在桃園機場遭移民署官員拒絕入境，投訴人指控，當時移民署官員大聲斥喝「不是說過大陸人不能來台？為什麼還要來」，台北市議員羅智強日前透過網路節目發聲，強調「兒童有與父母住在一起的權力！」

對此移民署回應，疫情發生時依中央疫情指揮中心指示，啟動邊境管制，本案國人因隨行大陸籍子女並未取得台灣身分證，依規定未符入境資格，雖經說明惟未獲諒解，但當時機場入境管理人員絕無斥責、情緒失控情事。

移民署強調，當時因新冠肺炎（covid-19）疫情剛爆發，台灣防疫情況相當險峻，移民署各項邊境管制都是為了確保境內國人安全，對於外來人口來台限制，是防止疫情跨境傳染必要措施，世界各國皆然，事實也證明邊境管制的成效，期間造成不便誤解請況，也請民眾諒解。

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