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外籍生線上系統便利　申辦居留證業務「網路替代馬路」

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▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站推廣「外國與外僑學生線上申辦系統」，讓學生們感簡單又好玩 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站推廣「外國與外僑學生線上申辦系統」，讓學生們感簡單又好玩 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市第一服務站為了推廣「外國與外僑學生線上申辦系統」，10日前往文藻外語大學參與新生訓練座談會，講解學生線上申辦系統的使用，生活化的線上輕鬆操作方式，就如同上網購物一樣簡單，只是將概念轉換成到移民署購物商城網購居留證，把欲選購的商品轉換成申請的項目就行了，簡單又有趣，讓同學們大呼方便又好玩。

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站推廣「外國與外僑學生線上申辦系統」，讓學生們感簡單又好玩 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲▼學生學習操作。

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站推廣「外國與外僑學生線上申辦系統」，讓學生們感簡單又好玩 。（圖／記者陳崑福翻攝）

國內各大學於9月間陸續的開學，中央疫情指揮中心也逐漸鬆綁外國學生入境臺灣的限制；惟國際間新冠病毒疫情仍然相當嚴峻。往常新學期的開始，就是外籍學生們到移民署各服務站申請居留證及延長居留效期的旺季，待辦排隊的人龍時常在各服務站繞了好幾圈。

為了節省學生們等待的時間及避免群聚感染肺炎的風險，移民署暖心推廣「外國與外僑學生線上申辦系統」，在外籍學生入境居家檢疫期間，不用出門就能輕鬆上網申辦居留證，「以網路替代馬路」，輕鬆、省時、又安全，共同守護國人健康。

外籍學生辦理居留證、居留證延期或個人資料異動時，只要在網路上提出申請並傳送應備文件後，約5個工作天即可完成審核，系統同時會自動發出線上繳費通知給申請人。該系統提供國際信用卡、網路收單ATM、虛擬帳號繳費、e政府繳費平台及四大超商等多元化的繳費方式，下載繳費收據後，即可前往指定的服務站領證。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，線上申辦是未來趨勢，不僅可為民眾節省寶貴的路程和排隊時間，更能兼顧防疫，為協助學校及僑外生熟悉線上系統的操作方式，歡迎轄內各學校連絡該站辦理線上申辦系統講座，洽詢專線：07-7151660。

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