「4生肖」9月財運大爆漲！TOP2旺到令人眼紅...還「帶旺親友」

▲9月財運大翻紅的4個生肖。（圖／www.pakutaso.com）



實習記者劉雪兒／綜合報導

俗說「盡人事聽天命」，有時我們會覺得自己努力工作、積極投資，但卻苦無財運，不過運勢這種東西，會隨著天干地支的輪轉而改變。知名命理專家艾菲爾即在臉書「塔羅牌專家艾菲爾」公布，9月財運暴漲的「4個生肖」，不止正財、偏財雙豐收，甚至能把財氣帶給周圍的親朋好友，是脫貧致富的好時機。快來看看你（妳）有沒有上榜！

第四名：虎

9月是生肖虎收穫的好月份，過去奮力達成的業績，終於在這個月得到豐收，不止享有大筆的豐厚獎金，升官也是大有機會。另外，如果是過去有欠下外債、或是借錢給別人的生肖虎，要恭喜你，這個月你的債務都能還清，甚至還有人會還錢給你，且還會因為報答你，而告訴你一個極好的賺錢機會，或介紹你條件優秀的對象，讓你9月除了收穫錢財外，更能喜獲好桃花，可以說是喜上加喜了。

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第三名、鼠

生肖鼠在9月驚喜不斷，儘管沒有一夜暴富的大好財運，但也是有各種小錢財降臨。無論是做生意、創業者幾乎每天都有小單進帳、上班族也能喜獲紅利獎金，甚至和長輩聚餐也能突然獲得零用錢，即便以前未曾中過獎，這個月也能中獎連連，雖然都是一些小財，不過積少成多，還是可以帶來好財運，所以萬不可錯過任何賺錢良機。

▲屬鼠的朋友在9月能中獎連連，雖然都是一些小財，不過積少成多。（圖／記者周宸亘攝）

第二名、蛇

生肖蛇在9月的財運可以說是如有神助，能享有旺到令人眼紅的正財運，是大家眼中的行動聚寶盆，特別是剛換工作丶換單位的生肖蛇，新環境新氣象能使你的財運、事業運也是蓬勃發展。值得一提的是，你身邊的人，如家人丶閨蜜丶另一半等，也能因著你得到好財運。

第一名、猴

生肖猴9月將會財運大翻紅，而且正財偏財雙豐收，有機會得到外派、支援別處丶競賽項目、活動等機會，絕對佔優勢的你，只要積極去爭取，那麼成功幾乎就是囊中之物了。而之前進行投資理財的你，也能在本月順利獲利，額外賺進不少錢財，可以說是生肖猴脫貧致富的最好時機。