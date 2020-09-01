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是你嗎？9月份「最帶衰生肖Top3」出爐　專家驚曝：84年次小病纏身

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▲▼咳嗽、口罩、感冒。（圖／記者陳俊宏攝）

▲命理老師分析屬豬的2個年份要小心小病纏身。（示意圖／記者陳俊宏攝）

文／李行老師

9/4便是一年一度的「中元節」，也是整個「農曆7月」普渡氣氛最高潮的一天，過了中元節之後，大部分朋友對於農曆7月的緊張情緒便會慢慢舒緩，生活也逐漸回歸正軌，但殊不知仍然有某些生肖即便過了中元節，依舊得繃緊神經，謹慎小心地度過整個9月。

其次，「一甲子是60年」相信大部分朋友都知道，但是我們傳統認知的「12生肖」其實有「60位」我想許多人就不清楚了！這也是為什麼相同生肖，但個性、運勢卻不一樣的原因，今天就讓李行老師以「60生肖」的角度來告訴各位朋友，9月份容易衰運纏身的生肖有哪些？

請繼續往下閱讀...

一、虎（63年次、87年次）：謹慎理財、債務纏身

生肖屬虎的朋友在2020年驛馬星動，工作表現都在水準之上，而2020年9月對於屬虎的朋友們理當應是養精蓄銳、沉澱思緒的時間，但偏偏63年次、87年次的老虎不僅犯天剋地沖，還選擇在此時加碼衝刺，特別是在事業、投資、理財部分，不但容易在錯誤的時間做錯誤的決定，甚至還有可能「以債養債」造成難以挽回的後果。

因此老師建議屬虎的朋友儘量避免在9月份做重大的決策，如果非得做決策，一定要多接納、聆聽旁人的建議，除此之外，隨身佩帶「黑曜石」的配件對於容易判斷錯誤的情況可以有效避免喔。

滑手機,哭哭,分手,被拋棄,情侶吵架。（圖／記者李佳蓉攝）

▲屬蛇的人要小心被小人拖累工作、人際關係。（示意圖／記者李佳蓉攝）

二、蛇（42年次、66年次）：小人沾黏、損失遭殃

生肖屬蛇的朋友在2020年事業運強，但樹大招風，容易遭小人盯上！而2020年9月對於屬蛇的朋友們更是今年的谷底，特別是42年次、66年次的蛇犯天沖地破，即便你不去招惹小人，小人都會自動沾黏在你身邊，拖累到你的工作、人際、甚至是家庭關係。

因此老師建議42年次、66年次的朋友，進入9月份後行事要更為低調，為事要以人和為最大優先，除此之外，隨身配戴「猴」的配件能相當有效地加強自身的貴人運，對化解小人很有幫助喔。

三、豬（60年次、84年次）：病符降臨、小病纏身

生肖屬豬的朋友在2020年病符星降臨，本來就應當要注意身體保養，並且儘量減少進出醫院的機會，而2020年9月對於60年次、84年次的朋友而言因犯天剋地害，加重病符星的凶性，所以更要特別注意呼吸道、腦神經、腎功能問題的影響。

因此進入9月份之後不僅口罩要繼續牢牢戴緊，更要注意飲食、生活作息的調控，以免病符星有機可乘！除此之外，隨身佩帶「銅葫蘆」配件，對於化解病氣都能有很明顯的成效喔。

本文經獨家授權轉自：李行 開運攻略

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