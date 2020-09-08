「3生肖」9月轉運了！財運、事業一飛沖天…還有機會遇真愛

▲這3生肖「牛、雞、蛇」9月後財運大開。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

時序已進入九月，有三生肖之前一直不順遂的朋友，終於有機會轉運了！專寫生肖命理的《搜狐號十分好奇》指出，屬「牛、雞、蛇」的朋友下半年財運高漲、運勢十足，尤其在貴人相助下事業大順、富貴安康。

生肖「牛」

屬牛的朋友熬到9月中旬後，將可擺脫前一陣子財運低迷的窘境，在月支五行火匯聚的情況下，大運一到，在短時間即可累積雄厚財力，可稱為上人「睜眼閉眼就富貴」。不過在健康方面要特別多留意，小心腰椎疼痛問題，另外對於少部分工作壓力較大的朋友，可以在睡前點一下香薰，有助於睡眠。

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▲屬「牛」的朋友9月後「睜眼閉眼就富貴」。（圖／www.pakutaso.com）

生肖「雞」

屬雞的朋友到了9月中旬後將有大財可發，告別早先正財運較差、繁瑣心事纏身的狀況，機緣一來其財富和美滿生活讓所有人都眼紅。另外單身已久的朋友別急，由於喜鵲登門送喜，桃花將朵朵開，不過如果想獲得真愛，那麼首先要做一個優秀和魅力的人。

生肖「蛇」

屬蛇的朋友其能力出眾，其9月中旬整體運勢攀升，除了桃花很多之外，還有大富大貴的機會，如果把握住此次機遇，手中的事情都能按照計劃順利進行。但同時也要注意健康問題，要多留意舊疾復發問題，還有部分對消化系統不佳的人，要多注意腸胃問題，可以多跑步來增加心肺功能。

▲屬蛇的朋友熬到9月中旬後桃花將朵朵開。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）