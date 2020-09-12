姜太公道場進駐苗栗客家大院　政商齊點「12生肖守護燈」庇佑台灣

▲客家大院位於銅鑼桐花公園，佔地15公頃，花木扶疏，綠意盎然，為國內著名賞桐景點。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

以點七星燈聞名海內外的陽明山姜太公道場，將在銅鑼鄉客家大院成立中部道場，並於19日盛大舉辦姜太公聖誕大典暨平安餐會，預估當天將有數千名信眾前來參拜，在苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦等政商界人士帶領下，點上道場獨有的12生肖守護燈為台灣祈福，盛況可期。

客家大院位於銅鑼桐花公園，佔地15公頃，花木扶疏，綠意盎然，為國內著名賞桐景點；未料2017年廠商接手後，營運不善，惹來負評，甚至積欠縣府租金與違約金276萬元。而姜太公道場主席羅世新因緣際會下造訪，發現苗栗為客家大縣，而客家族群盧呂姜范姜邱丘等眾多姓氏的共同祖先，皆是姜太公，加上客家大院乃是風水寶地，於是在求得姜太公同意後進駐，盼能藉由宗教力量結合當地觀光資源，尋回客家大院昔日風采。

羅世新表示，此次姜太公指示進駐客家大院，亦是要藉「大地理」服務信眾，弘揚道家濟世利生精神。羅世新說，根據北斗經記載，12生肖生者有相應的本命星官主掌禍福，意即無論天子還是庶民，都歸本命星官之所主掌，故需要朝禮本命，供奉本命星官。

羅強調，由於此間正值兩岸關係不安、中美貿易戰開打開、疫情等因素，故姜太公決定親率全台唯一之12生肖神尊駐守客家大院，並擇19日吉時點亮12生肖守護燈，為台灣祈福，包括苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦、前頭份鎮長徐定禎、前國民黨大掌櫃劉泰英、阿里山賓館董事長陳和錦等都將組祝壽團參加姜太公聖誕大典。

另外，客家大院將引進專業團隊，提供餐飲、烤肉、露營等各項服務，同時，已重新打通後方600公尺長的桐花森林秘境步道，供信眾享受芬多精。未來客家大院亦將規畫中秋烤肉、元旦跨年、春節過年、桐花祭、音樂會、客家元素活動，活絡地方發展。

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