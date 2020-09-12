才揚言「不惜一戰」就GG！通緝犯販毒遭圍捕　警查扣槍械毒品　

▲陳嫌日前才向友人揚言，如被警攔查將持槍不惜一戰，9日苗栗警方不費一槍一彈，當場將他逮捕並起出槍械及毒品。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗分局偵查隊日前接獲情報，稱有1名陳姓通緝犯（45歲），平時逞凶鬥狠、擁槍自重，對外揚言若遭警方攔查時，不惜持槍抵抗；苗栗分局佈線多日後見時機成熟，在公館鄉成功圍捕陳嫌，當場查獲改造手槍1支、空氣槍1把、子彈35顆及安非他命9包共131公克，全案依通緝、毒品防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

苗栗分局表示，9日下午5時許接獲線報，陳嫌車輛出沒於公館地區，疑似欲進行毒品交易。分局長賴銘助立即指示偵查隊組成專案小組前往現場查緝。因犯嫌身上擁有槍枝，員警一路尾隨其自小客車，趁陳嫌下車無防備之際，一擁而上奮力將其逮捕。

▲苗栗警方逮捕陳嫌後，查獲改造手槍1支、空氣槍1把、子彈35發以及安非他命9包共131公克。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗警分局分局長賴銘助表示，陳嫌為苗栗地檢察署所發布槍砲及毒品通緝犯，手法惡劣，並不斷對外揚言若遭警方圍捕將不惜抵抗到底。經苗栗分局1個多月來的跟監，充分掌握陳嫌動態，成功將其緝捕歸案，也在他身上起獲改造手槍1支、空氣槍1把、子彈35發以及安非他命9包共131公克，全案於偵詢後依通緝、違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送苗栗地方檢察署偵辦。

賴銘助也強調，非法槍彈為暴力犯罪之亂源，嚴重危害社會治安；槍砲彈藥刀械管制條例業於2020年6月12日修法施行，警政署持續推動肅槍工作，本分局為防止持槍犯案，有效打擊不法，秉持「向上溯源、向下刨根」之策略，持續追溯槍枝來源。同時呼籲民眾，若發現可疑人、事、物，請勇於向警方檢舉，警民共同打擊槍枝犯罪，以有效淨化社會治安。

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