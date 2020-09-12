時速93！開國道「車距<46.5m」噴3千　兩派吵翻...老司機說真心話

▲看起來車距不到15米。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前行駛於國道時，因未保持安全車距，挨罰3000塊錢，哀怨的他po出罰單，認為這樣收錢太誇張。話題引發兩派論戰，一派人吐槽，前車急煞就GG了，但許多駕駛則感嘆，「台灣高速公路白天車流量那麼大，哪來的安全距離可以保持？」

網友在爆料公社發文提到，「個人十分擁戴大有為的政府，和尊重辛苦工作勞苦功高的警察大人們，但你們有沒有開過台灣的高速公路？這樣收錢會不會太誇張啦？哥時速才93，前車......（根本龜）。」

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當時，他行駛時速為93公里，應與前車保持至少46.5公尺的距離，但因實距不足，被依《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第2款規定，處3000元罰鍰。

對此，部分網友認為，「違規還靠北，這年頭違規魔人臉皮真厚」、「你要看看前幾天未保持安全距離而撞死的影片嗎」、「你比較誇張」、「撞車不只3000，你要選哪一個」、「不會...因為實際車距不到15米」、「這樣的速度，看起來距離是近了點」、「嚴格來說，的確已經違規，沒有保持安全車距，轎車起碼要兩個車身以上的距離，雖然會很不爽，也只能認了」。

▲吃了3000塊錢紅單。（圖／翻攝自爆料公社）

同時，也有許多老司機無奈直呼，「保持安全距離會被當成別人的超車空間」、「一堆很愛插別人的安距要怎麼講？國道當賽道、當省道、愛龜線、講電話、滑手機，一堆垃圾在國道上都不抓」、「某次塞車塞滿滿的，每個都開100以上，四處都是大貨車貼超近的那才恐怖，這個還好啦，運氣衰...警察找碴」、「這條本來就有爭議，例如，後車跟前車原本距離夠，突然中間插進來一台車，使得後車距離變不足那要罰誰」、「被搶了，真倒楣，也看到了一堆沒駕照沒車自以為是的酸民」、「真的是...有開車都知道，這條根本就是來亂的」、「一直說沒保持距離，說不定是前面那台計程車切過去的啊」。

值得注意的是，當行駛於高速公路時，以行駛速度計算安全距離（單位：公尺），小型車應與前車至少保持「速度除以2」的距離；大型車則為「速度減20」。

舉例來說，若在國道上，行駛時速為90，那麼小型車至少保持45公尺車距，大型車則得離前車70公尺遠，未保持安全車距者，可能被開罰3000-6000元。

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