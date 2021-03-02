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秋名山車神認證！　廣西大媽逆行向警察秀「老司機資格證」

▲「老司機資格證」封面上寫著是由秋名山車神協會頒發。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲「老司機資格證」封面上寫著是由秋名山車神協會頒發。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸廣西一位交警巡邏時，在路上發現一位大媽騎著電動車，數度在車道上逆向行駛，交警隨即向前將該名大媽攔下，並要求她出示駕照或通行證等相關證件備查。隨後，這名大媽從口袋裡掏出一本紅色的證件，上面寫著「老司機資格證」，頒發機關為秋名山車神協會，大媽還提到，「是花了5000元人民幣（約新台幣20000元）買的。」

▲廣西大媽逆向被交警攔下，竟拿出「老司機資格證」。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲廣西大媽逆向被交警攔下，竟拿出「老司機資格證」。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，這名大媽在交通高峰期間，多次逆向行駛， 行為非常危險。執勤的交警立刻將她攔下，並要求這位大媽交出證件。這位大媽聽到警察的要求，先是咧嘴一笑，隨後從口袋裡翻找出一本蓋有「秋名山車神協會」印章的「老司機資格證」。

▲廣西大媽似乎對於「老司機資格證」是假的毫不知情。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲廣西大媽似乎對於「老司機資格證」是假的毫不知情。（圖／翻攝澎湃新聞）

交警看到後詢問大媽，「妳知道證件上寫得是什麼嗎？我們從來沒看過這種證件。」；「上面寫得老司機資格證，你還逆行！」這名大媽一臉無辜的回應，「自己花了5000元人民幣辦得此證」，似乎是交代不清楚這「老司機資格證」的來歷，亦或是她並不知道這本證是無效證件。

這本「老司機資格證」從外觀上看起來，如同在大陸商品市集裡可以買到的各種搞笑證件，不過，打開內頁可以發現，除了有黏貼照片的地方，還有一段跟觀賞「成人影片」有關的文字說明，「茲證明OO女士／先生，經秋名山車神協會認證通過，其駕駛技能嫻熟，發車經驗豐富，網盤硬盤資源雄厚，完成所需認定標準，特此認證。」
 

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