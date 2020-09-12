高中生性侵女同學！同校學生無辜中槍　路上遭嗆「人渣學校來的」

▲南投男高中生驚爆性騷擾，警方已展開調查。（圖／記者白珈陽攝）



記者柯振中／綜合報導

南投縣某高中生遭到爆料，仗著父親的警察身分，性侵同班的家庭弱勢女學生，時間長達2年，引起社會眾怒，雖然學生已經休學，仍有不少網友發起肉搜行動。不過，有該間學校的學生出面指控，受到該名男同學的影響，現在走在路上都會被罵，做錯事的不是整間學校的學生，為何學校要一同承擔罵名。

這名男同學從高一開始，仗著父親的警察身分，長期性侵同班的家庭弱勢女同學，還拍下性愛影片，不准女方向外求援，還要叫父親對女同學不利。女方因為過度恐懼，選擇隱忍，沒想到男方竟然變本加厲，將性愛照片拿來炫耀，讓人看不下去。

網友在網路上爆料，引起軒然大波。《ETtoday新聞雲》立刻向當地警方、學校求證，得知確實有這件事情，目前警方正在調查當中。由於受到許多攻擊、照片也被外流，男同學透過父親向校方申請休學，女同學則已經向學校請長假，未來是否還會返校完成學業仍待溝通。

▼南投高中生性侵女同學案，警方出面回應。（圖／翻攝自Facebook／南投縣草屯警分局）



對此，有該間學校的同學無辜中槍，走去上學的路上，遭到指指點點，還被罵「人渣學校的學生」，憤而在網路上指出，該名男同學的行為不能代表學校，「又不是我做錯，為什麼要罵人？」

此外，也有學生聽到類似案例，進而出面指控，他今天穿著校服準備上學，也遭到路人異樣眼光看待，被指指點點，希望網友能夠考慮其他一千多名無辜學生的感受。

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