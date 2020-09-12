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台灣人最有人情味但「超愛偷這個」！老外一看狂點頭：被拿3次

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▲▼台北市信義計畫區,信義區,房地產,商業區,店面租金,金融大樓,商辦,信義威秀影城,逛街人潮,經濟,房市,商圈,行人,觀光景點,房價,天龍國,台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣較少出現街頭扒手。（圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

台灣人到國外旅遊時，常會覺得治安比較差，貴重物品被偷的事件也層出不窮，但就有人提出台灣人超愛偷傘，老外朋友一聽也頻頻贊同說已經「被偷3次」。

原PO 10日在Dcard心情板發文表示，台灣一直都以良好治安聞名，「就是手機錢包放在桌上離席一段時間也不會被偷的那種」，之前和法國朋友提到自己包包被偷，還被對方取笑「是全台灣唯一被偷過東西的人」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO在Dcard發文分享。（圖／翻攝自Dcard）

不過她有天去飲料店躲雨聊天，好不容易等到雨停了，但她放在店外的傘也不見了，「那把傘很可愛，而且我是第一次被偷傘，當下真的很傷心，可是還是要在朋友面前強顏歡笑」。

她後來又和法國朋友分享此事，原以為會像上次一樣被取笑，沒想到得到對方認同，說自己在台灣已經被偷3把傘。

文章一出就引來網友熱議，「因為沒有監視器也不是什麼貴重物品」、「治安很好的日本，雨傘也常常被偷」、「台灣人貴的不偷就偷傘」、「法國幾乎什麼都會被偷」，也有不少人分享，「還有機車上的抹布」、「機車安全帽也被偷過」、「被偷過晚餐」、「小時候跟媽媽出去，買了冷凍水餃，去光南把水餃掛在車上，出來水餃就不見了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼文章引來網友熱議。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

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