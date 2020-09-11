高中生性侵女同學嗆爸是警察！警父恐將丟主管職　每月少2萬薪

▲警方正研議將男同學的父親調離副所長職位。（圖／記者白珈陽攝）

地方中心／南投報導

南投縣一所高中9日遭網友於臉書社團《爆料公社》爆料，有男同學脅迫並性侵女學生，事後更疑似仗著父親的警察身分要脅對方，引起社會關注。消息曝光後，受理此案的草屯警分局臉書粉專一度遭網友灌爆，男同學的父親10日晚間也於分局臉書留言致歉「養不教、父之過」，卻似火上加油，引來更大反彈聲浪，該名男同學則疑因壓力太大，火速辦理休學，警方目前也正研議將男同學的父親調離副所長職位。

警方表示，經評估這起案件雖與該名同仁職務無關，為減少他與民眾接觸的機會，即使仍在實習階段，不排除將他適度調整職務，調離目前副所長職位，但不會對其做任何懲處，將會進行開會討論。

據了解，若為減少與民眾接觸機會，應會是調至內勤，屆時該名男同學的父親每月將會少主管加給及超勤加給，每月薪水就少了近2萬元。

9日晚間有網友爆料，指稱南投一間高中的男同學就讀高一時，性侵家庭弱勢的女同學，還拍照威脅對方，要叫擔任警察的爸爸對她家人不利，女同學因為過度恐懼只好默默隱忍，沒想到對方竟變本加厲，將照片到處炫耀分享，令網友忿忿不平。經《ETtoday新聞雲》向警方及校方求證，證實確有此事，且案件警方已在調查中。

然而，該名男同學疑所涉不只一案，據了解，之前男同學追求另一名女同學時，在過程中性騷對方，導致女同學情緒低落，須服用藥物才能控制情緒，目前已請假在家休養，連同上述案件警方正一併調查。

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