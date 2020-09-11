所長高中兒涉性侵女同學！南投縣長林明溱：查明真相絕對會嚴懲

▲近日南投某高中性侵事件爆發，縣長林明溱表示絕對會查明真相並嚴懲。（圖／ETtoday資料照）

地方中心／南投報導

南投縣一所高中9日遭網友於臉書社團《爆料公社》爆料，有男同學脅迫並性侵女學生，事後更疑似仗著父親的警察身分威脅對方，引起社會關注。對此，南投縣長林明溱11日就於臉書發文表達內心的沉痛，表示查明真相後絕對會嚴懲，並承諾未來將加強校園性平教育、法制觀念，讓孩子們能安心求學。

有網友9日晚間爆料，指稱南投一間高中的男同學就讀高一時，性侵家庭弱勢的女同學，還拍照威脅對方，要叫擔任警察的爸爸對她家人不利，女同學因為過度恐懼只好默默隱忍，沒想到對方竟變本加厲，將照片到處炫耀分享，令網友忿忿不平。經《ETtoday新聞雲》向警方及校方求證，證實確有此事，且案件警方已在調查中。

然而，該名男同學疑所涉不只一案，據了解，之前男同學追求另一名女同學時，在過程中性騷對方，導致女同學情緒低落，須服用藥物才能控制情緒，目前已請假在家休養，連同上述案件警方正一併調查。

該校校長11日上午指出，該名男同學已透過父親向校方申請休學，且自今日起開始休學；而該名女學生，與其家長討論後，從新學期初就已請長假，未來是否繼續就讀，仍在研議中。

對於縣內發生此事，林明溱表示內心非常沉痛，第一時間已立刻啟動了保護機制，要求嚴查相關責任，接著，他也還原辦案過程說道，「在今年4月19日接獲報案後，警察單位在當天陳報法院少年法庭，依法官指示辦案，經過調查後，在6月移送少年法庭審理，全案是在法官指示下辦案」。

林明溱最後強調，現在已要求相關單位查清責任，「要負責的，絕不寬貸，查明真相，絶對會嚴懲」，不過基於保護未成年學生，他現在也只能跟大家道歉，依法無法就內容多做公開說明，承諾未來會加強校園性平教育觀念，讓孩子們在南投能安心求學。