所長兒連3爆！性侵女同學後…竟狂追閨蜜　還亂PO不雅片報復

▲據悉，男同學高三狂追受害女同學的閨密，將先前與弱勢女同學拍攝的不雅照展示給同儕，並宣稱照片主角就是該名閨密，讓閨密徹底崩潰。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

地方中心／南投報導

南投縣一所高中遭網友PO文爆料，有男同學脅迫並性侵女學生，還拍照威脅對方，事後更疑似仗著父親的警察身分要脅對方不得張揚，時間長達2年。在此2年內事件並未爆發，為何日前卻遭網友踢爆？現在有消息傳出，竟與該名女學生的閨密有關！

據了解，該名男同學涉嫌自高一開始性侵一名同班的家庭弱勢女同學，期間還拍下性愛照片，要脅她不准對外求援，升上高三後，男同學對該名女同學的閨密有好感，開始追求卻未果，男同學疑懷恨在心，將先前與弱勢女同學拍攝的不雅照展示給同儕，並宣稱照片主角就是該名閨密，同儕間傳出的各種流言蜚語，讓閨密徹底崩潰。

據悉，事後閨密將情況告知家人，其家屬也立即通報校方、向警方報案，整起事件才因此曝光。目前閨密疑罹患憂鬱症，須服用藥物控制情緒，已向校方請假在家休養。

這起事件起源於，9日晚間有網友爆料，指稱南投一間高中的男同學就讀高一時，性侵家庭弱勢的女同學，還拍照威脅對方，要叫擔任警察的爸爸對她家人不利，女同學因為過度恐懼只好默默隱忍，沒想到對方竟變本加厲，將照片到處炫耀分享，令網友忿忿不平。同日晚間《ETtoday新聞雲》向警方及校方求證，證實確有此事，且案件警方已在調查中。

目前該名男同學已透過父親向校方申請休學，且自今日起開始休學；該名家庭弱勢女學生，校方與其家長討論後，從新學期初就已請長假，未來是否繼續就讀，仍在研議中；而該名男同學的父親，警方正評估是否將他調離副所長職務，恐會丟了主管職。

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