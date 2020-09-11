「驅魔哥」本尊現形！闖店狂找萌系「小愛」　女僕長棍對決神掌

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子10日下午時分，與友人前往位於萬華的女僕店，竟直接闖進店內伸出右手，以手掌對著女店員大喊「奉耶穌基督之名，魔鬼離開」，嚇得女僕花容失色，有女僕拿出棍子抵抗，最後店長揚言報警才讓男子作罷離開。

警方調查，46歲的林姓男子與朋友在10日下午4時許，前往漢中街大樓內的女僕餐廳，一進門遇到剛到任的26歲洪姓女店員，直接朝著女店員伸出右手，掌心對著洪女大喊「奉耶穌基督之名，魔鬼離開」。

▲驅魔哥闖女僕店怒喊「奉耶穌基督之名，魔鬼離開」。（圖／記者邱中岳翻攝）

洪女嚇得花容失色，彎腰抱頭不斷往後退，另名女僕見狀緊急上前制止，並從櫃檯掏出棍子避免林姓男子失控傷人，最後42歲的許姓店長出面喝斥「再這樣我要報警了」，林男友人才拖著林離開現場。

▲女店員原本要關門，但驅魔哥卻突然跑進來大喊「魔鬼離開」，嚇得女僕彎腰抱頭。（圖／記者邱中岳翻攝）

店長事後向警方報案，警方也將通知林姓男子到案說明，據悉，林男曾經是店內常客，與1名叫做「小愛」的女僕認識，但卻在2019年12月間，突然跑到女僕店內狂找小愛，店家聲稱不在，甚至砸店摔東西。

▲林男原本是店內常客，但從2019年12月跑到店內找女僕小愛，又砸店翻桌。（圖／畫面翻攝女僕店臉書）

店內女僕對林姓男子也相當傻眼，為了林男甚至還在玻璃門上加裝鎖頭，避免林姓男子上門騷擾，但沒想到這次卻因為門太慢關，造成林男直接闖入，女僕還加碼說「其實根本不止三次，從2019年開始就不斷騷擾」。

▲新進女僕妹妹被嚇得花容失色，但其他女僕則拿出棍子抵抗，趕走林男後滿臉盡是無奈。（圖／記者邱中岳翻攝）

而林男所找的女僕「小愛」也因此休息了一段時間，但根據店內人員表示，目前小愛也回到店內繼續上班。

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