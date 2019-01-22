來台灣當「1日女僕」非法打工　香港正妹鈴鈴遭遣返

▲港女「鈴鈴」來台當「1日女僕」遭查獲。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

長相甜美、外號「鈴鈴」的23歲譚姓香港女子，來台當「1日女僕」，卻到臉書高調宣傳，經移民署人員於桃園中壢區一家女僕店查獲譚女，譚女聲稱自己不懂法律，來台是為進行女僕文化交流。移民署桃園市專勤隊表示，該隊查獲香港女子來台當女僕是第一次！將送辦後強制其出境並管制入境。

據指出，「鈴鈴」在臉書有過萬名粉絲，熱衷學生和女僕裝扮，多次以觀光名義入境台灣，到全台各地的女僕店打工。移民署桃園市專勤隊接獲民眾檢舉，稱「鈴鈴」20日將前往桃園市中壢地區一間女僕咖啡店，於是突擊搜查，當場截獲港女，受邀在咖啡店擔任1日女僕，穿著女僕服裝招攬生意，上台表演即興節目。

▲花錢當主人，在女僕店可找到短暫的滿足感。（圖／記者楊淑媛翻攝）

譚女聲稱，來台只是想認識台灣女僕同好，與台灣喜歡女僕文化的人士交流，否認有利益關係，也不清楚這樣就違反台灣地區的法令規定。而以觀光名義入境台灣的外籍人士，不得從事打工等工作，將依據《香港澳門關係條例》、《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》規定辦理，譚女從事與許可目的不符之活動或工作，依法將被強制出境並管制入境。

至於，女僕店負責人是否涉及違反《就業服務法》部分，將於案件調查完畢後，儘速函請主管機關桃園市政府裁處。