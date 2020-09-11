康軒「已全面消毒3次」！老董李萬吉遭罰50萬變百萬：一切尊重政府

▲康軒文教事業董事長李萬吉從大陸返台未遵守居家檢疫規定，而後康軒已全面進行消毒3次。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

康軒文教集團董事長李萬吉從大陸返台未遵守14天居家檢疫規定，8日已遭強制集中檢疫，並於9日由衛生局裁罰50萬元罰鍰；而後經查證發現他蓄意隱瞞外出次數，更將定位手機放在家中，衛生局認定違規情節重大，今（10）日開出100萬的最高罰單。康軒董事長幕僚及公關長許牧民回應，對於李董事隱瞞的細節，事前並不知情，不過「一切都尊重政府的裁罰結果」。

衛生局表示，李男9月5日返國後居家檢疫期間，蓄意將定位手機放在家中、違反規定外出又沒有配戴口罩，衛生局依初步資料除立即送集中檢疫外，原擬開罰50萬。然而在民政局及警察局持續追蹤並釐清案情的過程中，從監視器中發現李男分別在9月6日、7日及8日各外出2次。6次違規外出時間有5次超過2個小時才返家。整個違規情事在新北市府持續追蹤調查下，決定以最高金額100萬開罰。

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▲康軒文教集團董事長李萬吉違反居家檢疫，衛生局認定違規情節重大，裁罰100萬元。（圖／翻攝自康軒文教集團官網）

裁罰金額從50萬變100萬，康軒董事長幕僚及公關長許牧民對此回應，「我們當然一切都尊重政府的裁罰結果。」對於李董事長將定位手機放置家中蓄意隱瞞一事，他也說「這我們事前並不知情」。至於集團有無後續相關措施，許牧民則提到，康軒在這段期間內已經全面進行3次消毒，並一切落實防疫相關規定。

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