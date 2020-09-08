康軒董座從大陸返台不甩居檢！回公司開會將被罰百萬　網批：辦教育的欠教育

▲李萬吉從大陸返台不乖乖接受居家檢疫，外出運動還回公司開會。（圖／翻攝自康軒文教集團官網）

記者陳雕文／新北報導

康軒文教集團董事長李萬吉5日從大陸返台，未落實居家檢疫規定，6日帶家人外出運動、7日還跑回位於新店的總公司，與各級幹部召開會議。新店區公所已函請新北市衛生局依規定辦理，可處10萬至100萬元罰鍰，並由新北市衛生局安排載至集中檢疫所，直至檢疫期滿。

據了解，新店警方於8日上午11點派員前往李萬吉（61歲）居住的社區調閱監視器，證實李男於9月6日上午11時40分攜同妻小外出運動，於當日14時24分返家。後來李男坦承，9月6日及9月7日皆有外出。

李男解釋，7日下午1點多自行駕車前往新店的康軒總公司進行視訊會議，並未接觸到任何人，並於16時許會議結束後駕車返家。由於李男已明顯違反「嚴重特殊性傳染病肺炎防治及紓困振興特別條例」私自外出，除了罰錢，將由新北市衛生局安排載至集中檢疫所，直至檢疫期滿。

康軒文教集團發聲明表示，有關康軒文教集團李萬吉董事長於居家檢疫期間外出一事，因李董事長赴大陸洽公近兩個月，於集團總部這邊積累甚多重大決策及公文待決辦，因此，於回台後想利用前兩天儘快將之處理好後，再安心完成居家檢疫！

對於未能徹底遵守相關防疫措施，李董事長認為自己作了不好的示範，也讓所有關心疫情的朋友擔心了！李董事長對此感到十分抱歉，他會完全尊重衛生單位對於這次事件的處理決定，並保證接下來會絕對遵守相關防疫規定。

網友對此痛批，「辦教育的人欠教育」、「從事文教事業，竟能莫視全民健康檢役，實令人不齒」、「這種身價罰款應該以秒計價才對」、「都61歲了還這麼任性」、「都是老董了！還怕罰錢嗎⋯」

出稿時間：20：43



更新時間：21：00（新增官方聲明、網友說法）